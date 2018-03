Anzeige

In der Ausstellung fraßen die Urzeit-Saurier den kleinen Gästen ganz zahm aus der Hand. Eine Spielfunktion erlaubt das Füttern der possierlichen „Tierchen“, die sich im 360-Grad-Winkel winden.

Natürlich gibt es im neuen Bereich nicht nur Lebewesen auf der Leinwand. In die Aquarien sind so genannte lebende Fossilien eingezogen, die ihren Namen nicht umsonst tragen. Denn seit Millionen Jahren behaupten sie ihre Stellung in den Meeren der Welt. Pfeilschwanzkrebse zählen dazu.

Blaues Blut durch Kupfer

Die sorgten bei den Kindern für einen weiteren Überraschungseffekt. Blaues statt rotes Blut fließt nämlich durch deren Körper, erfuhren die Besucher. Die Erklärung ließen sie sich ebenfalls von den Informationstafeln vorlesen: Kupfer statt Eisen ist im Blut der Pfeilschwanzkrebse enthalten. Mit Begeisterung verfolgten die Vorschüler, wie Chef-Aquarist Arndt Hadamek Schlammspringer ins Wasser ließ. Nach einer kurzen Gewöhnungsphase mit viel Gezappel machten die es sich regungslos am Boden bequem. Die Besonderheit der Tiere, so Hadamek: „Sie können sowohl im Wasser als auch an Land leben.“

Für General Manager Florian Fischer ist der neue Ausstellungsbereich mit einem spannenden Thema bestückt. Warum sind Saurier ausgestorben? Was haben sie gefressen? Was sind ihre Nachfahren? Antworten auf viele Fragen finden die Besucher auf ihrem Weg durch die Unterwasser-Welt, versicherte Fischer. Ein Lebewesen sahen die Kita-Kinder am Ende mit anderen Augen: den Seeigel. Der nämlich stammt von den Sauriern ab.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018