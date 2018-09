Aus Bürogebäuden werden Wohnungen

Speyer.Das ehemalige Bistumshaus St. Josef in Speyer, im Volksmund auch „Seppelskasten“ genannt und bis Anfang des Jahres 2017 als Zentrale des Diözesan-Caritasverbandes genutzt, wird in den Teilen, die für das Stadtbild prägend sind, erhalten bleiben. Das in den 1920er-Jahren geschaffene Gebäudeensemble an der Ecke Bahnhofstraße und Obere Langgasse wird in den nächsten Jahren saniert, in Teilen

...