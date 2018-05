Aus dem Bauch des U-Bootes in alle Welt

Anzeige

Speyer.Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) im Ortsverband Speyer wurde am 3. Juni 1961 in gegründet. Seit Jahren nimmt er regelmäßig am internationalen Museumsschifftag (Funktag) teil. Hier sitzt man nicht einfach nur am heimischen Schreibtisch, sondern pfercht sich mit der notwendigen Funkausrüstung in die Enge eines U-Bootes. Am 2. und 3. Juni werden Vereinsvorsitzender Friedrich Kost und fünf Mitglieder des DARC von 9 bis 18 Uhr das U-Boot U9 des Technik Museums beziehen und als Funkzentrale nutzen.

Anlässlich der Funktage schicken die Männer Signale in die ganze Welt. Diese Aktion ist für die Amateurfunker zur Tradition geworden und findet zum 19. Mal statt. Ziel ist es, Kontakt mit möglichst vielen und weit entfernten Stationen herzustellen, wie nach Russland oder in die USA. Durch die Veranstaltung werden neue Bekanntschaften geknüpft und Partnerschaften gepflegt. zg