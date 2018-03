„Aus dem Trauma wurde ein Thema“

Anzeige

Trotz der immer bedrückenderen Entwicklung der Familiengeschichte kommt nie so etwas wie Verzweiflung in der Schilderung auf – konnten Sie und Ihre Geschwister sich stets einen Rest Zuversicht bewahren?

Frank: Wir Kinder glaubten damals fest daran, dass unsere Eltern schon genau wussten, was sie tun. Trotzdem wurde es immer schlimmer. Beim Aufschreiben merkte ich, dass darin auch eine grausame Komik liegt. Ich hoffe, die Verzweiflung teilt sich eher zwischen den Zeilen mit. Dort gehört sie hin, wenn überhaupt.

Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt mit Schreiben. Dafür hat es recht lange gedauert, bis Sie die Geschichte zu Papier gebracht haben – woran lag’s?

Frank: Genau daran lag’s. Wer das Glück hat, täglich Glossen, Essays, Kritiken, Kommentare oder Interviews tippen zu dürfen, dem fehlt abends dann einfach der „Schreibtischhunger“, sich noch an ein solches großes Projekt zu setzen. Weil es außerdem meine und die Geschichte meiner Geschwister ist, war ich besonders kritisch. Bei drei Anläufen vorher bin ich deshalb immer an meinen Ansprüchen gescheitert: zu therapeutisch, zu wütend, zu gespreizt? Weg damit.

Hatten Sie während des Schreibens Zweifel, ob Sie Ihre Familiengeschichte tatsächlich so öffentlich machen sollen?

Frank: Nein. Die Geschichte wollte einfach raus. Alle guten Geschichten wollen das, und man kann sie nicht ewig daran hindern, erzählt zu werden. Lange haben wir Kinder die Katastrophe damals verschwiegen. Es war uns peinlich. Inzwischen weiß ich, dass solche Fälle, mehr oder weniger spektakulär, in beinahe allen Familien vorkommen. „Man“ redet darüber aber einfach nicht, fertig. Zweifel hatte ich nur, was meine Geschwister betrifft. Ohne ihre Zustimmung und tätige Mithilfe wäre kein Wort erschienen.

Umgekehrt gefragt: Hat es Ihnen geholfen, Ihre Erfahrungen aufzuarbeiten?

Frank: Über die Jahre wurde bei mir aus dem Trauma ein Thema, dem ich es schuldig war, es in eine literarische Form zu bringen. Auch meine Mutter sagte immer, halb im Scherz: „Des musche mo uffschreibe!“ Es ist aber nicht so, dass ich mir da etwas „von der Seele schreiben“ musste. Das ist keine Aufarbeitung. Dieses Genre gibt es, das bediene ich aber nicht. Eher ist das Buch eine „sich ereignete unerhörte Begebenheit“. Eine Novelle.

Wie haben die besonderen Erlebnisse Ihrer Kindheit Sie geprägt, welche Ihrer Eigenschaften würden Sie ihnen zuschreiben?

Frank: Wer kann das sagen? Da müsste ich meinen Psychotherapeuten fragen, wenn ich einen hätte. Ich finde, manche Ecken in unseren seelischen Kellern sollten nach Möglichkeit unausgeleuchtet bleiben.

Haben Sie die Stationen Ihrer Reise vorm Schreiben noch mal besucht?

Frank: Nicht zur Vorbereitung auf das Schreiben, aber aus Interesse. Die französische Riviera hat sich sehr verändert: Völlig zersiedelt, da erkenne ich kaum mehr etwas wieder. Aber die „Albergaria Senhora do Monte“ in Lissabon existiert noch. Sie ist so schön, wie ich sie in Erinnerung hatte. Wiederentdeckt habe ich übrigens den Pfälzerwald, der in dem Buch ja auch eine Rolle spielt. Unterschätzte Gegend!

Journalistisches Schreiben ist anders als literarisches – fiel Ihnen der Genre-Wechsel leicht?

Frank: Ein journalistischer Text ist wie ein Stuhl oder ein Tisch: Er muss belastbar sein und seinen Zweck erfüllen. Ich fand es erleichternd, mal ohne angezogene Handbremse oder „nach Lehrbuch“ loslegen zu können. Literarisches Schreiben ist wie Schwimmen im Ozean. Das hat etwas sehr Befreiendes, man kann aber auch kläglich untergehen. In beides Genres gilt das Gebot: Du sollst nicht langweilen!

Die Biografie ist als Thema abgearbeitet – worüber würden Sie noch gerne einen Roman schreiben?

Frank: In dem Buch geht es nur um einen Zeitraum von anderthalb Jahren, das Ende einer Familie. Eine Höllenfahrt. Meine Biografie ist völlig uninteressant. Vielleicht folge ich dem Vorschlag meines Bruders: Er meinte, ich sollte doch das gleiche Buch einfach noch mal schreiben, als Farce und diesmal aus der Sicht des Vaters, der wirklich groß rauskommen würde, wenn er nicht ständig diese lästige Familie am Hals hätte . . .

