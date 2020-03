Ausbau steht nichts im Weg

Speyer.In Zeiten der Corona-Krise freut man sich über jede positive Nachricht. So erging es auch Dr. Matthias Nowack, der sich als Leiter des Fachbereiches Kultur, Tourismus, Bildung und Sport wie viele andere in der Speyerer Verwaltung über den am 24. März von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigten Städtischen Haushalt für das Jahr 2020 glücklich schätzen durfte.

Neben anderen Vorhaben gilt Nowacks Freude auch der vorläufigen Sicherung der geplanten und mit insgesamt 150 000 Euro veranschlagten Erweiterung des Purrmann-Museums (wir berichteten). Die dafür im Haushaltsentwurf 2020 eingestellten 75 000 Euro sind nun verfügbar.

Gehen zwischenzeitlich keine zusätzlichen Spenden für das Vorhaben ein oder können Gelder nicht auf andere Weise generiert werden, werden die noch fehlenden 75 000 Euro nach Auskunft des Fachbereichsleiters im Haushaltsentwurf 2021 berücksichtigt. Wie Nowack begrüßt auch Museumskustodin Maria Leitmeyer die neue Situation für das Geburtshaus des bekannten Speyerer Malers, welches ihrer Meinung nach mit der größten öffentlichen Sammlung zum Künstlerehepaar, dem umfangreichen Archiv mit mehr als 2000 Briefen, Dokumenten und Fotografien sowie anderen Archivalien über eine erhebliche Außenwirkung verfügt.

Nach derzeitigem Sachstand kann mit dem Erweiterungsbau im zweiten Halbjahr 2020 begonnen werden. Er soll spätestens Ende 2021 zum Abschluss kommen. Danach wird die gewonnene Fläche in themenbezogene Ausstellungen des Hauses integriert. mey

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.04.2020