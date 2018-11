Ausbildung mit Bachelor veredeln

Speyer.Dass sich an der neuen Schule für Physiotherapie am Sankt Vincentius-Krankenhaus was tut, verspricht schon der Slogan der Einrichtung: „Hier bewegt sich was“, lautet das Motto der von der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern geführten Ausbildungsstätte. Am morgigen Freitag haben Interessierte beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit, sich von 15 bis 18 Uhr vom Ausbildungsangebot in der Gerhart-Hauptmann-Straße 3 zu überzeugen.

Die Krankenhaus-Stiftung betritt mit dieser Schule Neuland, erklärt Dr. Wolfgang Schell, Geschäftsführer der Stiftung in einer Pressemitteilung. Ihre Bedeutung sei jedoch groß: „Physiotherapeuten gehören bei uns zum Behandlungsteam und fehlen auch im ganzen Land: Bis 2030 werden in Rheinland-Pfalz 400 Physiotherapeuten fehlen“, zitierte er jetzt entsprechende Studien bei der offiziellen Eröffnung. 31 Auszubildende besuchen bereits seit Oktober die von Rektor Markus Weber geführten Einrichtung.

Schon seit Jahren ist die Ausbildung von Physiotherapeuten sowohl im Sankt Vincentius-Krankenhaus als auch im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsfachberufe möglich. Aufgrund der Abschaffung des Schulgeldes für diese Ausbildung sei es für die Krankenhaus-Stiftung bald klar gewesen, dass die Übernahme der Ausbildung gut ins Profil passe. Die angehenden Physiotherapeuten lernen hier nicht an Tischen, sondern direkt an Behandlungsliegen, um die theoretischen Kenntnisse sofort praktisch üben zu können. Während sie im ersten Ausbildungsjahr in Vollzeit im Krankenhaus lernen, sind sie im zweiten und dritten Jahr in der Schule oder den Praxisorten.

Anforderungen sind gestiegen

In Kooperation mit der Hochschule für gesundheitsorientierte Wissenschaften Rhein-Neckar (HGWR) ist es zudem möglich, ausbildungsbegleitend einen Bachelor-Abschluss zu machen. „Die Medizin hat sich weiterentwickelt und das bedeutet auch, dass Physiotherapeuten viel mehr lernen und wissen müssen“, betonte Prof. Dr. Konstantin Beinert von der HGWR.

Bürgermeisterin Monika Kabs erinnerte an die „Erfolgsgeschichte“ der Niederbronner Schwestern: „Mit jeder Modernisierung leisten sie einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung der Stadt“. „Das Vincenz“, wie die Speyerer liebevoll das Krankenhaus nennen, leiste darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zum gut aufgestellten Schulstandort. zg/cao

