Ausblick vom Domturm

Speyer.Von A wie Altpörtel bis Z wie Zimmertheater heißen die Stationen, wenn die Kult(o)urnacht Speyer am morgigen Freitag zwischen 19 und 1 Uhr Einblicke in 31 Kultureinrichtungen zu ungewöhnlicher Stunde und mit besonderem Programm bietet. Erstmals sind dabei die Begehung des Kaisersaals sowie die Besteigung des Südwestturms des Kaiserdoms (für jeweils 50 Gäste gleichzeitig) möglich. Dagegen musste die Dommusik, die bisher das Programm im Dom gestaltete, ihre drei geplanten Veranstaltungen im neuen Chorsaal im „Haus der Kirchenmusik“ absagen. Der Saal ist noch nicht fertig, der Dom bleibt stumm.

Neu dabei ist der ART2 Kunstraum im Kornmarkt. Peter Wilking präsentiert eine Sonderausstellung mit sieben Künstlern. In der Hauptstelle Speyer der Sparkasse Vorderpfalz in der Wormser Straße 39 entsteht „SandArt“ von Frauke Menger: in Sand gemalte Bilder, die sich durch gekonnte Handbewegungen der Künstlerin in ständig neue Motive verwandeln. Sie tritt um 20, 21 und 22 Uhr auf. Jeweils 20 Minuten später spielen die Gitarrenhelden Klassiker der letzten Musikjahrzehnte, während „Mister He“ als Walking-Act um 19, 19.45, 20.50 und 21.50 Uhr unterwegs ist.

Interaktiver Dia- und Filmabend

Im Archäologischen Schaufenster ist zwischen 22 und 0 Uhr „Ihr Kulturelles Erbe – Interaktiver Dia- und Filmabend: Sie bringen – Wir zeigen“ angesagt. Mit Fotos der Besucher soll eine einmalige Bildcollage entstehen, die die „Hausband“ Duo Radikal XXL musikalisch untermalt, begleitet und kommentiert.