Ausklang der Saison feiern

Fantastische Momente versprechen Ballonfahrten. © Skytours Ballooning

Speyer.Zum Ausklang der Sommersaison veranstaltet Skytours Ballooning das traditionelle Herbstglühen. Dabei starten mehrere Heißluftballone vom Flugplatz Speyer/Ludwigshafen zu einem Herbstspektakel mit tollen Ausblicken über die Vorderpfalz.

Ballonbegeisterte sind von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Oktober, täglich gegen 7.30 Uhr oder 15.30 Uhr am Nachmittag zu Fahrten eingeladen. Die Ballonfahrten in dieser Zeit begeistern mit traumhaften Sonnenuntergängen, die die Landschaften in Gold und Rot tauchen. Der Wind allein bestimmt dabei die Richtung. Für weitere Informationen können sich Interessenten an Skytours, Telefon 069/95102574 oder info@skytours]ballooning.de, wenden. Die Fahrt beinhaltet neben einer ausführlichen Einweisung durch den Piloten auch die traditionelle Ballonertaufe nach der Landung, sowie den Rucktransport zum Startplatz. zg

