Ausleihe ist auch im Lockdown möglich

Speyer.Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) mit der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz, der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer, der Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken und den Landesbüchereistellen in Neustadt und Koblenz sind auch im Lockdown bis 8. Januar für die Kunden da. Von Montag bis Freitag ist von 10 bis 15 Uhr an allen Standorten der Ausleihbetrieb geöffnet. Bestellt werden kann aus dem gesamten Bestand, auch die Fernleihe kann genutzt werden. Einzig Lesen und Lernen vor Ort ist nicht möglich.

Darüber hinaus steht das umfangreiche digitale Angebot des LBZ unverändert zur Verfügung. So wird die Onleihe Rheinland-Pfalz bis zum 28. Februar 2021 für alle LBZ-Kunden kostenlos angeboten. Wer Interesse hat, der kann sich unter info.plb@lbz-rlp.de schlau machen. Darüber hinaus stehen weitere elektronische Publikationen und zahlreiche Datenbanken online zur Verfügung, ebenso Lernangebote für die Schule und die Prüfungsvorbereitungen. Natürlich ist in den Bibliotheken die Zahl der Nutzer beschränkt. Die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer ist geschlossen an den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember sowie an Silvester und Neujahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020