Ausstellung zeigt sich „geradezu beschwingt“

Speyer.Die Städtische Galerie im Kulturhof Flachsgasse lädt heute Abend um 18 Uhr zur Eröffnung einer Gruppenausstellung ein. Ausgestellt werden Werke von acht Künstlern, die mit ihren Arbeiten ältere und jüngere Positionen konstruktiv-konkreter Kunst zeigen.

Die Werkschau trägt den Titel „geradezu beschwingt“. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Hansjörg Eger stellen die beteiligten Künstler ihre Arbeiten persönlich den Gästen vor. Die bis Sonntag, 20. Januar, dauernde Ausstellung reflektiert in beeindruckender Weise eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

Räumliche Wirkung entfalten

Die Künstlerin Susanne Lyner aus Basel hat in speziellen Verfahren monochrome Farbgewebe und farblich stark betonte Bildträger gefertigt, die im Zusammenspiel eine vibrierende, von quadratischen Raster- und Streifenbildern bestimmte räumliche Wirkung entfalten. Während in den größeren Bildtafeln hingeworfene Farben die Bildinhalte dominieren, sind die Farblinien in den kleinformatigen Werken offener und durchgängiger.

Manfred Graf aus Ludwigshafen zeigt farbig bemalte Objekte in Form von Relief-Collagen. Graf, der unter anderem ein Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main absolvierte, liebt das Experimentelle, aus dem sich immer etwas Neues entwickeln lässt. So sind seine spannenden Collagen entstanden, die sich je nach Blickwinkel verändern können und beim Betrachten Spaß machen.

Bildhauer Martin Willing aus Köln zeigt in der Ausstellung grazil gebaute Metall-Plastiken, die sich im Gleichgewicht befinden oder dynamisch schwingen, wenn man sie sanft bewegt oder anbläst. So versteckt sich ein 18 Meter langer Metallstab in einem 20 mal 20 mal 20 Zentimeter messenden Kubus, den jede Bewegung in feine Schwingungen versetzt.

Der in München und Mailand lebende Helmut Dirnaichner gestaltet mit selbst hergestellten Pigmenten Gemälde, wobei ihm Zellulose lediglich als Trägermaterial dient. Besondere Gestaltungselemente in seinen Arbeiten sind gemahlene und farblich reflektierende Mineralien wie Bergkristall, Turmalin oder Lapislazuli. Mit deren Plastizität gelingt es Dirnaichner, dem einzigartigen Fluss der Augenblicke in seiner Kunst nachzuspüren.

Von Bildhauer Siegfried Kreitner aus München sind vier Stelen aus Aluminium zu sehen. Sie haben Körpermaß und beeindrucken durch eine unsichtbar arbeitende Mechanik, die an allen vier Seiten bedächtig atmende Plexiglaselemente in Bewegung halten, mit denen er die Zeit entschleunigen und die Starre der Stelen abmildern will.

Sensoren im Bild

Sebastian Hempel aus Dresden steuert elektronische Objekte bei. Sensoren in seinen Bildern reagieren auf die Annäherung von Personen, wodurch sich ein vordergründig eher unauffälliges Bild urplötzlich in rotierende Lichtkreise und flirrende Farbräder verwandelt. Die Bilder von Julius Stahl aus Berlin haben ihren Ursprung in einem elektronisch erzeugten Sinuston. Dieser wird durch Licht auf Fotopapier übertragen und so zum Luminogramm.

Die Experimente von Gottfried Jäger aus Bielefeld mit Lochblenden wiederum veränderten die Möglichkeiten der Fotografie, was bei einer mehrteiligen Arbeit auf schwarzem Grund und sich reduzierenden Weißtönen deutlich wird.

