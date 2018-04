Anzeige

Speyer.Nach einem Überholmanöver ist ein Autofahrer gestern Morgen bei Speyer mit seinem Wagen in den Rhein gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 27-Jährige Zeugen zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Lastwagen überholt. Dann habe er dem abknickenden Straßenverlauf nicht mehr folgen können und in der Kurve mit seinem Auto die Leitplanken durchbrochen. Er landete schließlich im Rhein. Der 27-Jährige konnte sich aus dem Beifahrerfenster retten und gelangte ans Ufer. Dort leisteten Zeugen erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Der Autofahrer kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. lrs

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/region