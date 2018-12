Autofahrer überfährt Hund und flüchtet

Symbolbild © Sven Hoppe/dpa

Speyer.Ein bislang unbekannter Mann hat eine Hündin in Speyer überfahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall an Heiligabend gegen 8.30 Uhr. Der Unbekannte war mit einem dunklen Pkw in der Straße Am Germansberg unterwegs, als er dort eine Hündin überfuhr. Er sei anschließend aus seinem Auto ausgestiegen, habe geschimpft und fuhr weg, nachdem ihn ein Zeuge angesprochen hatte.

Die Hundedame, ein Beaglemischling, verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann, der den Unfall beobachtet hat, fand die Besitzerin wenig später im Haspelweg. Dort hat sich der Hund kurz vorher von der Leine losgerissen.

Bei dem namentlich nicht bekannten Zeugen soll es sich um einen etwa 60-jährigen Radfahrer handeln, der dunkel gekleidet war und eine Brille trug. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (pol/onja)