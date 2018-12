Axel Papes Bescherung

Speyer.„Schöne Bescherung“ – so heißt der Titel einer szenischen Lesung mit Axel Pape am Donnerstag, 20., und Samstag, 22. Dezember, jeweils um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche. Dorthin weicht aufgrund der Renovierung des Alten Stadtsaals das Kinder- und Jugendtheater in seiner 29. Spielzeit aus.

Alle Jahre wieder müssen wir das Fest der Liebe feiern. Wer hat sich das ausgedacht? Wo kommt das her? Und vor allem: wo führt das hin alljährlich in unseren Wohnzimmern? Darum geht es in der szenischen Lesung „Schöne Bescherung“, um die schönste Zeit des Jahres zwischen Idylle und Drama, Sinnsuche und Kaufrausch. Der Schauspieler Axel Pape verbindet besinnliche und humorvolle Geschichten zu einem „Weihnachtsabend“.

Schon am kommenden Wochenende gibt es andere Vorstellungen: Am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, um 15 Uhr gibt’s für alle ab sechs Jahren das „Donnerwetter“. In dem Stück stellen sich zwei himmlische Wesen der Herausforderung, trotz aller Gegensätze eine Möglichkeit des Miteinanders zu finden. Dabei handeln sie irdisch-menschlich. Und der „Schweinachtsmann“ kommt am Samstag, 15. Dezember, um 15 Uhr für alle ab vier Jahren in die Heiliggeistkirche. Ausgerechnet am ersten Advent hat sich Weihnachtsmann Rupert beim Nüsseknacken den Daumen eingeklemmt. Also muss jetzt ein Schwein ran. Matthias Folz liest eine rührende und amüsante Geschichte. zg

