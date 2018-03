B 39 tagsüber nur nach Westen befahrbar

Anzeige

Speyer.Die Straßenmeisterei Speyer kündigt mit Schildern Arbeiten an der B 39 zwischen Montag und Freitag, 12. und 23. Februar, an. Dafür seien eine Teilsperrung und Umleitung des Verkehrs durch die Paul-Egell-Straße erforderlich. Wie in den vergangenen Jahren wird an Arbeitstagen von 8 bis 15 Uhr zwischen den Einmündungen Industriestraße (Speyer-Zentrum) und Landauer Straße (Speyer-Süd) in Fahrtrichtung Pfalz abgeleitet. Arbeiten an der Lärmschutzwand sowie Gehölzpflege sind Anlass der Umleitung. mm