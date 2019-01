Babylon-Autor liest in der Stadthalle

Speyer.Die populäre Fernsehproduktion „Babylon Berlin“ läuft derzeit erfolgreich in der ARD. Sie basiert auf dem Bestsellerroman „Der nasse Fisch“ von Volker Kutscher, dessen Krimis mit Kommissar Gereon Rath im Berliner Milieu der Dreißigerjahre angesiedelt sind.

Kutscher wird seinen siebten Rath-Krimi „Marlow“ am Dienstag, 5. Februar, 20 Uhr, bei „Speyer.Lit“ vorstellen. Aufgrund der großen Kartennachfrage wird die in der Heiliggeistkirche geplante Lesung nun in die Stadthalle verlegt. Das haben die Veranstalter jetzt angekündigt.

Der siebte Fall von Gereon Rath spielt im Spätsommer 1935: Ein Taxi rast mit Vollgas gegen eine Wand an den Berliner Yorckbrücken. Das Auto ist ein Wrack, Fahrer und Passagier sind sofort tot. Doch in dem Fahrzeug entdeckt Kommissar Rath Geheimakten. Sie deuten darauf hin, dass Gestapo-Chef Hermann Göring von der SS ausspioniert wurde. Was wie ein Unfall wirkt, entpuppt sich als ausgeklügeltes Verbrechen mit komplexer Vorgeschichte. Neben diesem Plot ist für Kutscher auch die Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklung im aufkeimenden Nationalsozialismus von Bedeutung. Etwa wie das Nachtleben und die Pressefreiheit vor die Hunde gehen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019