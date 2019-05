Speyer.Der Dombauverein veranstalet am Sonntag, 12. Mai, wieder ein Konzert in der Reihe „Baden schaut über den Rhein“. Dafür konnte in diesem Jahr das größte Polizeiorchester Deutschlands, das Polizeimusikkorps Karlsruhe, mit den Solistinnen Claudia Müller und Susanne Kunzweiler gewonnen werden, heißt es in einer Mitteilung..

Das Programm enthält klassische Werke bis hin zu bekannten Gospels. Mit dabei sind der Bariton Alexander Huck aus Gaggenau-Oberweier, Frédéric Messner aus Soufflenheim mit der Trompete und mit dem Saxophon Richard Minet aus Elchesheim-Illingen. Die Orgel bedient der Organist Holger Becker aus Gernsbach. Die Schirmherrschaft für das beliebte Muttertagskonzert im Dom hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl übernommen, der auch seine Anwesenheit beim Konzert zugesagt hat. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Alle Gäste werden aber um eine großzügige Spende für den Erhalt des Doms gebeten. zg

