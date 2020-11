Bankenfusionbei Genossen?

Speyer/Bad Dürkheim.Das Geschäftsgebiet der VR Bank Mittelhaardt mit Sitz in Bad Dürkheim wirkt wie eine Halbinsel in der Fläche, die die erst kürzlich fusionierte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer in der Vorderpfalz betreut. Wenige Tage vor der erstmals virtuell veranstalteten Vertreterversammlung der Speyerer Volksbanker am Montag, 30. November, 18 Uhr, wurde jetzt bekannt, dass die beiden Genossenschaftsbanken einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben. Ziel ist, sich gegenseitig zu prüfen, ob daraus eine Fusion werden könnte. Dabei würde mit 6,1 Milliarden Euro Bilanzsumme und knapp 900 Mitarbeitern ein Gigant am Genossenschaftsbank-Himmel entstehen. Das Kräfteverhältnis liegt etwa bei eins zu zehn zugunsten Speyer.

„Wir haben bisher schon zusammengearbeitet, größere Kreditprojekte gemeinsam finanziert und in Sachen Aus- und Weiterbildung einiges bewegt“, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dirk Borgartz. Die Geschäftsgebiete überschneiden sich in kleinen Teilbereichen und an der Mittelhaardt weiß man, dass man vieles in Zukunft nicht mehr alleine stemmen kann. „Ich glaube, dass daraus etwas werden kann“, sagt Borgartz. Ob es tatsächlich eine Fusion wird, sei offen. Die Felder der Zusammenarbeit habe man definiert, einen Zeitplan gebe es derzeit nicht. Zuletzt hatten die Vorstände aus Bad Dürkheim mit der VR Bank Südpfalz geliebäugelt, dort kündigte man aber die Kooperation im Januar 2020 auf.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.11.2020