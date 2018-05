Anzeige

Badezimmer im Fokus

„Barrierefreiheit beginnt im Kopf“, wusste er zu berichten und ergänzte: „Jeder Bewohner profitiert von einer für jeden uneingeschränkt nutzbaren Wohnung.“ Insbesondere das täglich mehrmals benutzte Badezimmer stand in seinem Fokus, denn hier sei der Sicherheitsfaktor von großer Bedeutung. Im Anschluss stellten Carmen Bouquet und Gabi Ewald, Pflegeberaterinnen des Pflegestützpunkts Speyer, die Möglichkeiten vor, wie die Zeit während eines Wohnungsumbaus des Pflegebedürftigen überbrückt werden kann. Zusätzlich zu den klassischen Alternativen wie der Tagespflege, stellten sie auch unkonventionelle Lösungen, wie beispielsweise die Unterbringung in einer Ferienwohnung, vor.

Unterstützung bei der Organisation fand Buch in Monika Heidenmann, Pflegedirektorin des Sankt-Vincentius-Krankenhauses. „Die zahlreichen Fragen vorm Plenum, aber auch persönlich an die Referenten haben wieder gezeigt, wie sehr sich unsere Mitarbeiter in der familiären Pflege engagieren“, fasste sie die gelungene Veranstaltung zusammen. ab/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.05.2018