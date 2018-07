Anzeige

Speyer.Einen herzlichen Dank namens des Stadtrats und der Bürgerschaft adressierte Oberbürgermeister Hansjörg Eger an Brigitte Mitsch und Helmut Krämer bei der offiziellen Ernennung als Behindertenbeauftragte der Stadt Speyer im Rathaus. Nachdem der Stadtrat Ende April beiden als Nachfolger des Ende 2017 verstorbenen Wolfgang Brendel zustimmte, erfolgte die Urkundenübergabe, wonach Mitsch und Krämer für die Dauer von zwei Jahren diese ehrenamtliche Aufgabe gleichberechtigt wahrnehmen.

Auch ohne Urkunde seien sie für die Belange und Interessen Behinderter in Speyer im Einsatz gewesen, versicherten beide und berichteten von Begegnungen mit Menschen, die für ein offenes Ohr dankbar seien. Als Behindertenbeauftragte wollten sie Lobbyarbeit für Barrierefreiheit in baulicher und in gesellschaftlicher Hinsicht betreiben. Letzteres sei nur zu erreichen, indem der Austausch zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten gefördert werde. Nur gemeinsam sei Inklusion möglich, pflichtete Eger bei.