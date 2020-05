Bars, Kinos, Fitnessstudios – das ist alles wieder erlaubt

Speyer.Inzwischen ist in Rheinland-Pfalz schon die achte Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft getreten. Die Pressestelle der Stadt Speyer hat sie so aufbereitet, dass klar wird, auf was man bei einem Besuch in der Domstadt achten muss. „Die Lockerungen gelten seit Mittwoch, 27. Mai, mit Ablauf des 9. Juni sollen sie wieder außer Kraft treten und durch neue Regeln ersetzt werden“, heißt es in der Mitteilung.

„Mit den Lockerungen gehen wir einen großen Schritt zurück in Richtung des Alltags, den wir vor der Corona-Pandemie gewohnt waren. Die Schnelligkeit, mit der das nun geschieht, ist trügerisch, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Kampf gegen das Virus noch nicht ausgestanden ist und weiterhin ein Infektionsrisiko besteht“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

„Umso wichtiger ist es, dass wir uns alle unserer Verantwortung füreinander bewusst werden, Rücksicht nehmen und uns an die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen halten“, so die Stadtchefin.

Ab sofort ist in Speyer wieder Sport in Innensportanlagen, beispielsweise in Fitnessstudios wie bei Pfitzenmeier und in Tanzschulen erlaubt. Wettkampfsituationen oder Simulationen bleiben untersagt. Weiterhin dürfen Kinos, Theater, Konzerthäuser, Opern und Kleinkunstbühnen wieder öffnen. Der Einsatz eines Chores ist wegen des verstärkten Aerosolausstoßes weiterhin untersagt. Darüber hinaus dürfen im Außenbereich wieder Veranstaltungen mit maximal 100 Personen stattfinden. Für die Gastronomie wird der bislang verbotene Thekenverkauf erlaubt. Zirkusse und Spezialmärkte, wie etwa Flohmärkte, dürfen durchgeführt werden, sofern sie im Freien stattfinden. Auch Spielhallen können wieder öffnen.

Für alle Bereiche gelten strenge und spezifische Abstands- und Hygienevorgaben, die zwingend einzuhalten sind. Das Land Rheinland-Pfalz hat für jeden Bereich ein gesondertes Konzept erarbeitet.

Und was ist mit dem Bademaxx?

Die angekündigte Öffnung von Freibädern konnte in Speyer, wie bereits angekündigt, nicht schon zum Mittwoch, 27. Mai, erfolgen. Die Stadtwerke, die die Betreiber des Bademaxx sind, arbeiten aktuell noch an der Umsetzung der Hygieneauflagen. Ein Termin für die Wiedereröffnung wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. zg

