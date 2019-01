Bednarz: Altes Denken im neuen Schlauch

Speyer.Die Demokratie bewegt die Menschen. Oder besser: Die Angst vor dem Verlust der Staatsform, in der freie Meinungsäußerung möglich ist und des Volkes Stimme etwas zählt. So lässt sich das Interesse an der Semestereröffnung der Volkshochschule erklären. Rund 120 Interessierte kamen hierzu in die Villa Ecarius, wo Professor Joachim Wieland aus Speyer und Dr. Liane Bednarz aus Hamburg über Gefahren für die Demokratie durch Rechtspopulismus sprachen.

Den schmalen Grat vom Übergang aus dem Rechtspopulismus zum Rechtsextremismus zeichnete Bednarz nach. Die Publizistin und promovierte Juristin begab sich damit auf ihr Spezialgebiet, dem sie sich in zahlreichen Veröffentlichungen – sowohl in Tageszeitungen als auch in Büchern – widmet. Mit Interesse verfolgten die Zuhörer die Erläuterungen zum Antipluralismus, Antiliberalismus und Ethnopluralismus.

„Wir erleben altes Denken im neuen Schlauch“, machte Bednarz deutlich. Während sich die preisgekrönte Autorin – 2018 erschien ihr jüngstes Buch „Die Angstprediger“, das sich mit der Unterwanderung der Kirche durch rechte Christen befasst – zu großen Teilen auch stark mit den menschlichen Aspekten befasst, orientierte sich Wieland an den Fakten. Der Rechtswissenschaftler, von 2011 bis 2017 Rektor der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, besetzt dort aktuell den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht.

Statt von Gefahren sprach er von Herausforderungen für die Demokratie. Seine Feststellung aufgrund der Analyse nüchterner Zahlen: „Rund 30 Prozent der Bevölkerung neigen zu einer autoritären Staatsform.“ Überraschend ist das laut Wieland nicht, denn: „Autoritäre Strömungen gibt es immer. Nur hat man diese lange bei uns nicht wahrgenommen.“

Anspruchsvolles Modell

Das solide Grundvertrauen des Rechtswissenschaftlers in den Rechtsstaat wurde vom Moderator der Gesprächsrunde, Christoph Lode, direkt erkannt. Der Funktionär gehört dem Bündnis für Demokratie und Zivilcourage an, das die Auftaktveranstaltung des VHS-Semesters angestoßen hatte. Wieland sprach von der Demokratie als anspruchsvolles Modell, das nie nur schwarz oder weiß sei.

Als wesentlichen Aspekt hoben sowohl Bednarz als auch Wieland die aktuelle Zeit hervor, die schnelllebiger geworden sei. „Meinungsumfragen haben an Bedeutung gewonnen“, machte Wieland deutlich, dass ein Wahlausgang nicht einfach im Ergebnis hingenommen, sondern hinterfragt wird. Als anfällige Großgruppen für rechte Bewegungen nannte Bednarz die Konservativen, die sich aufgrund der politischen Entwicklung ihrer Urpartei CDU heimatlos fühlten sowie die enttäuschten Sozialdemokraten und Linkspartei-Anhänger, die sich verraten vorkämen. „Beides findet sich zusammen“, so Bednarz.

Ausgeprägter sei die Entwicklung im Osten Deutschlands. Der Grund nach Ansicht der Publizistin: „Nach der Wende hat man versäumt zu vermitteln, was eine repräsentative Demokratie ist.“

Das Thema Social Media blieb nicht außen vor. Strikte Zensur sei nicht die Lösung, meinte Wieland. Allerdings sei es notwendig, sich dieses Feldes anzunehmen. Der Rechtswissenschaftler, der unter anderem den Bundestag und den Bundesrat vor dem Verfassungsgericht vertritt, war überzeugt: „Ich glaube, Deutschland kann damit leben, Konservative im Land zu haben.“

Allerdings müssten alle Gegner radikaler Blöcke gemeinsam aufstehen und sich dafür einsetzen, die Demokratie in Deutschland aufrecht zu erhalten.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019