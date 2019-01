Befürchtetes Verkehrschaos bleibt aus – vorerst

Region.Der Frost glitzert auf den Feldern. In der trüben Morgensonne rauschen Autos und Lkw am „Luxhof“ vorbei. Dort herrscht reges Treiben. Bei minus fünf Grad Celsius würde sicher jedem der in Orange gekleideten Männer und Frauen besseres einfallen, als in der Kälte zu stehen. Aber sie haben eine Aufgabe zu erfüllen. In wenigen Minuten wird die Salierbrücke für den Verkehr gesperrt. Das marode Bauwerk soll im Laufe der kommenden 26 Monate saniert werden.

Beinahe trotzig wirkt der grüne Traktor, der in einem voll beladenen Anhänger dampfendes Heu in Richtung Pfalz transportiert. Für Landwirte ist die Sperrung der Brücke besonders bitter. Für sie konnte keine bessere Lösung gefunden werden, als einen großen Umweg über Germersheim zu nehmen. Mit ihren Landmaschinen und Traktoren dürfen sie nicht auf die Autobahn. Viele stellt das vor ernsthafte Probleme, denn der Umweg kostet eine Menge Zeit. Andere mussten in spezielle Fahrzeuge investieren, mit denen sie die A 61 passieren können.

Nacheinander treffen zwei ebenfalls orangefarbene Transporter mit Schildern und Stangen auf der Ladefläche ein. Das Regierungspräsidium hatte sich entschieden, erst bei Tageslicht die Zufahrt dichtzumachen. Dennoch stehen schon Shuttlebusse am „Luxhof“ bereit. Der zuständige Projektleiter des Regierungspräsidiums, Ralph Eckerle, gibt letzte Anweisungen. Dann macht sich der Trupp auf in Richtung Lußheimer Knoten. Dort tragen sie bereitgestellte Leitbaken vom Straßenrand der L722 auf die Fahrbahn. Wer von Hockenheim kommend Richtung Salierbrücke will, ist nun gezwungen, auf die Abbiegespur nach Altlußheim zu wechseln. An der Kreuzung macht ein Streifenwagen der Polizei deutlich: Hier gibt es kein Durchkommen mehr.

Gerade noch geschafft

Mit seinem Fiat Punto steht Patrick Markert noch aus Richtung Altlußheim kommend auf der Linksabbiegerspur, um über die Salierbrücke zu fahren. Hinter ihm stellt das fünfköpfige Sperrungsteam Pylonen auf die Fahrbahn. Markert ist der letzte, der mit seinem Auto noch über den Rhein kommt. „Da hatte ich ja noch mal Glück“, sagt er grinsend. Er wusste von der Sperrung und hat es noch riskiert, „ich wusste ja nicht ganz genau, wann die die Brücke dichtmachen“, sagt er. Er will im Speyerer Diakonissen-Krankenhaus jemanden besuchen. Sergey Noskov dagegen kommt mit seinem 40-Tonner nicht mehr durch. Er will nach Germersheim, nimmt den Umweg aber gelassen. „Wenn die Brücke eben saniert werden muss, dann ist das so, jetzt komme ich halt nicht mehr durch“, sagt er, bevor die Ampel grün wird und er seinen Laster in Bewegung setzt.

Am Rande der Kreuzung schraubt Stephan Voskuhle gerade in einem Schaltkasten herum. Voskuhle ist Techniker bei Siemens, die die Ampelanlage betreuen. „Mein Kollege montiert jetzt gleich die Kameras am Ampelmast“, erklärt er, während er die Schaltung ändert. Der Standartweg an dieser Stelle ist ab sofort die Linksabbiegerspur – die hat entsprechend Dauergrün. Zumindest fast. „Die Kamera ersetzt quasi die Kontaktschleife im Boden“, sagt Voskuhle. Wenn ein Bus, ein Krankentransporter oder die Polizei an die Kreuzung kommen, schaltet die Ampelanlage bedarfsgerecht um und lässt die Fahrzeuge in Richtung Salierbrücke passieren.

Welcher ist der Richtige?

Baustellenfahrzeuge, Linienbusse und Fahrgäste drängen sich am „Luxhof“ dicht nebeneinander, auf der rechten Seite werden die letzten zwei Bürocontainer für die Bauarbeiter aufgestellt. Manche Fahrgäste sind noch unsicher, welcher der zeitweise vier dort stehenden Bussen nun für sie der richtige ist. Einer fährt nach Heidelberg, der andere nur zurück Richtung Neulußheim. Wer über die Brücke zum Dom will oder wieder zurück, muss in einem der kleinen weißen Shuttlebusse platznehmen.

Für die Straßenarbeiter geht es derweil über die Brücke auf die Pfälzer Seite. Sie sperren die Zufahrt von der Industriestraße mit ebenfalls bereitstehenden Baken ab. Der Verkehr auf der B 39 wird zur Abfahrt geleitet. Trotz deutlich sichtbarer Absperrung und den Hinweisen der Arbeiter – aber eben ohne die Autorität eines Streifenwagens – verirren sich noch einige Autofahrer auf die Brücke. „Bin ich hier noch richtig?“, fragt eine Frau mit Schweizer Nummernschild sichtlich verwirrt, als sie plötzlich alleine auf das verlassenen Bauwerk rollt. Sie passiert wohl als wirklich letzte Verkehrsteilnehmerin die Brücke. Einen besonders dreisten Mercedes-Fahrer bewegt Projektleiter Eckerle zur Umkehr.

Roland Gödel aus Dudenhofen hat den Reißverschluss seiner Jacke bis nach oben hin zugezogen. Er läuft zu Fuß über die Salierbrücke. „Eigentlich wollte ich als letzter mit meinem Oldtimer, einem 1976 Opel Diplomat, über die Brücke fahren, aber jetzt muss ich eben noch 26 Monate warten“, ärgert er sich. „Ein Dreivierteljahr wäre noch vertretbar gewesen, aber über zwei Jahre, das ist zu lange“, sagt er und marschiert Richtung Festplatz.

Culha Kazim steht am Straßenrand und werkelt an einem grauen Kasten. Es handelt sich dabei um die Stromversorgung für die Schranke, die künftig Rettungsdiensten und den Shuttlebussen die Durchfahrt erlaubt. „Im Prinzip ist das nur eine Parkplatzampel, die wir ein bisschen umgebaut haben“, verrät der Verkehrstechniker. Über ein Lesegerät können sich die Fahrzeugführer ausweisen, außerdem überwachen Kameras die Kontrollstelle.

84 Sekunden für die Sicherheit

Da die Salierbrücke immer nur einseitig befahrbar sein wird, während auf der anderen Seite Arbeiten stattfinden, könnte es manchmal eng werden, wenn zur gleichen Zeit von beiden Seiten jemand queren möchte. Auch für diesen Fall installiert Kazim eine Regelung. Meldet sich jemand an der Schranke an, bekommt die Gegenseite automatisch rotes Licht. Die Ampel bleibt rot, bis das Fahrzeug die Brücke passiert hat. Obendrauf kommt noch eine Räumzeit von 84 Sekunden – zur Sicherheit. Deshalb darf die Brücke auch nur mit maximal 20 Kilometern pro Stunde befahren werden.

Das große Verkehrschaos, das viele prophezeit hatten, bleibt an diesem Morgen aus. Was aber wohl auch an der späten Uhrzeit der Sperrung liegen mag. Ob in der Praxis wirklich alles so reibungslos läuft, wie es sich das Regierungspräsidium erhofft, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

