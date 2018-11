Begegnung in der Wüste

Speyer.„Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn“: Mit dieser Drohung des Propheten beginnt das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit düster eingedunkeltem Bariton und strenger Mimik spricht Thomas Herberich jenen alttestamentlichen Fluch aus, der über dem gottlosen Volk liegt. In der Speyerer Gedächtniskirche hängt er wie eine dunkle Wolke über den voll besetzten Bankreihen.

Die Speyerer Kantorei und das Heidelberger Kantatenorchester verleihen dem von dramatischen Szenen geprägten romantischen Bericht über einen der markantesten Propheten des alten Israel einen nachhaltigen Ausdruck. Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger leitet die Aufführung mit großer Ruhe, verlässlicher Übersicht und detailgenauer Präsenz, die auch die Einsätze der Vokalsolisten nicht ignoriert.

Wogen und Rauschen

Niemanden lässt die Heilung des todkranken Jungen oder das Wogen und Rauschen des flehentlich erbetenen Regens sowie der Kampf gegen das vom Götzen Baal verführte Volk kalt. Zumal sich Chor, Orchester und Solisten mit großer Hingabe und tiefem Empfinden für die aufwühlenden Prozesse, die dieses fesselnde Musikdrama durchziehen, ins Geschehen stürzen. In der knapp 80-köpfigen Kantorei bilden die Männerstimmen gerade einmal ein knappes Drittel. Doch Tenöre und Bässe gleichen das zahlenmäßige Defizit mit beherzten Stimmeneinsätzen aus. Die Stabilität im Chor erleidet auch unter dem straffen Tempo im Eingangschor keinerlei Einbußen, und es sind vor allem die dynamischen Entwicklungen, die von den Sängern voluminös ausgestaltet werden.

Bewegend auch die herrlich fließenden Harmonien, die von der Kantorei mit wohlig aufblühenden Stimmen ausgekostet werden: Vom Psalmgesang „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ bis zum finalen Jubel „Alsdann wird euer Licht hervorbrechen wie die Morgenröte“. Es sind vor allem jene trostvollen Aussichten auf göttliche Nähe und Gnade, die der Chor leidenschaftlich vermittelt.

Sämtliche Vokalsolisten schmücken diese Aufführung mit ihrem ausdrucksvollen Gesang. Thomas Herberich als Elias, aber auch Martin Erhard (Tenor), Juliane Dennert und Almut Fingerle (beide Sopran) sowie Nikola Rümenapf und Simone Pepping (beide Alt) widmen sich dem Oratorium mit stimmlicher Inbrunst und Prägnanz. Hervorzuheben sicherlich der kraftvolle, zu weicher Abmilderung fähige Tenor Martin Erhards, aber auch Juliane Dennerts kristallklarer und anmutiger Sopran. Thomas Herberich porträtiert den Propheten sowohl in seiner Kämpfernatur als auch in seinem von Erschöpfungsdepressionen bedrohten Rückzug in die Wüste. Elias erscheint als Mensch, der zu übermenschlichen Kraftakten fähig ist, aber unter seinem göttlichen Auftrag zusammenzubrechen droht – und am Ende der himmlischen Rettung bedarf.

Sensible Zurückhaltung

Das Heidelberger Kantatenorchester begleitet den Gesang antizipierend und mit schwungvollen Einsätzen. Besonders beeindruckend jedoch die sensible Zurückhaltung bei der Begleitung der Solo-Partien durch das Orchester, beispielsweise zur Alt-Arie „Ich wollte sie wohl erlösen“.

Die Wüste wird in diesem Oratorium getreu der biblischen Tradition zum Begegnungsort des Menschen mit Gott. Die Trockenheit des Landes erscheint auch im „Elias“ als Folge mangelnder Gottesfurcht – und die dürstende Seele wird zum Nährboden für die göttliche Gegenwart. Der allgemeine „Klimawandel“ hat eben auch seine seelischen Entsprechungen; aktuelle Bezüge drängen sich auf.

