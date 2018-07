Anzeige

Speyer.Die internationale Ministranten-Wallfahrt findet von Freitag, 27. Juli, bis Freitag, 3. August, statt. Aus dem Bistum Speyer nehmen gut 1000 Jugendliche teil. Mit Bussen werden sich die Teilnehmer am 27. Juli nach Rom aufmachen, um dort am 31. Juli Papst Franziskus zu begegnen. Der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann begleitet die Gruppe. Es werden insgesamt rund 60 000 Ministranten aus ganz Europa in Rom erwartet. Die Ministrantenwallfahrt steht unter dem Motto „Suche Frieden und jage ihm nach.“

Rom zu erleben und unzählige Jugendliche aus anderen Bistümern und Ländern treffen, das allein ist schon reizvoll. Höhepunkt der Wallfahrt wird aber die Papstaudienz sein. Neben zentralen Gottesdiensten in Santa Maria in Ara Coeli und der Lateran-Basilika erleben die Messdiener die Sehenswürdigkeiten Roms. Ein Besuch der Katakomben steht ebenso auf dem Programm wie die Vatikanischen Gärten. zg