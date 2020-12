Begegnungsort der Kulturszene

Speyer.Dreißig Jahre Museum im Purrmann-Haus wären normalerweise ein Grund zum Feiern gewesen, was ursprünglich auch mit einem großen Festakt angedacht war. Aber Corona verweigerte selbst einem der bekanntesten Söhne der Stadt den Respekt. Und so mussten sich die Verantwortlichen für das Haus mit der größten Sammlung an Kunstwerken von Hans Purrmann (1880 bis 1966) und seiner Ehefrau Mathilde Vollmoeller-Purrmann (1876 bis 1943) sowie weiteren Zeitzeugnissen zunächst mit einer Rückschau auf die vergangenen 30 Jahre zufriedengeben.

Ein wenig Wehmut klang schon mit, als Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs, Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack und Kustodin Maria Leitmeyer beim Pressegespräch im großen Stadtratssitzungssaal die vergangenen drei Jahrzehnte Revue passieren ließen. Dabei aber nicht vergaßen, mit hoffentlich gerechtfertigtem Optimismus in die Zukunft zu schauen. Der Ort für Rückschau und Ausblick war gut gewählt, denn die Stirnseite des Stadtratssitzungssaales ziert seit Jahrzehnten das 1932 von Hans Purrmann gemalte monumentale Triptychon „Die Pfalz am Rhein“.

Den Ausführungen war zu entnehmen, dass der ursprünglich für den 17. November vorgesehene, nun jedoch Corona-bedingt abgesagte Festakt im Sommer 2021 nachgeholt werden soll. Neben dem eigentlichen Festakt ist ein hochkarätig besetztes wissenschaftliches Symposium zum Thema „Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann im Diskurs“ geplant. Die Durchführung erfolgt in Kooperation mit dem Hans-Purrmann-Archiv in München. Neben dem Ehepaar Purrmann-Vollmoeller sollen weitere Beispiele bedeutender Künstlerpaare der Moderne behandelt und vergleichbare Bezüge diskutiert werden. Die Ergebnisse werden in einem Tagungsband veröffentlicht.

Kooperation mit Institutionen

Beim Pressegespräch wurde explizit darauf hingewiesen, dass das Purrmann-Haus nicht nur als Museum und Archiv hohes Ansehen genießt, sondern im Zuge von Forschungsprojekten, Ausstellungsvorhaben und der Herausgabe von Publikationen mit anderen Museen und Institutionen kooperiert.

Das Geburtshaus des Malers und Ehrenbürgers von Speyer in der Kleinen Greifengasse 14 hat dessen Vater Georg Heinrich Purrmann im Jahre 1877 erworben. 1986 kaufte die Stadt das jahrzehntelang von der Familie für den eigenen Malerbetrieb genutzte Gebäude. Nach einer umfassenden Sanierung wurde es am 17. November 1990 anlässlich des 110. Geburtstages von Hans Purrmann und zum 2000-jährigen Stadtjubiläum als Museum und Gedenkstätte eröffnet. Für Renovierung und Museumsgründung hatten sich namhafte Speyerer Persönlichkeiten aus Politik und Kultur eingesetzt. Unterstützt wurde das Vorhaben zudem von der Familie Purrmann, die das Museum mit hochkarätigen Leihgaben ausstattete.

Ergänzt durch Werke aus städtischem Besitz sowie weiteren Leihgaben aus Privatbesitz und von anderen Museen, steigerte das Haus kontinuierlich seinen Bekanntheitsgrad. Auf die ersten Jahre zurückblickend erinnerten Seiler und Kabs daran, dass das Haus von 1991 bis 2011 vom Kunstverein Speyer betreut wurde, was seit 2011 in Verantwortung der Stadt geschieht. Den Grundstein für die fortschreitende Anerkennung als Besuchermagnet und Forschungsstätte legte der erste Kustos Dr. Friedrich Seel. Besondere Verdienste erwarb sich auch dessen Nachfolger Dr. Adolf Leisen. Ihm gelang es gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister Werner Schineller, den Nachlass von Mathilde Vollmoeller-Purrmann nach Speyer zu holen. Seitdem kann das Purrmann-Museum nach Leitmeyers Einschätzung das Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen, die Sammlung von Werken eines bedeutenden Künstlerpaares der Moderne unter einem Dach zu vereinen.

Dr. Jürgen Vorderstemann, der Leisen 2007 als Kustos beerbte, entwickelte das Haus mit Kabinettsausstellungen, anderen Veranstaltungen und der Intensivierung des konservatorischen Bereiches weiter. An vielen Dingen schon früh beteiligt war Kunsthistorikerin Maria Leitmeyer. Sie leitet das Museum seit 2013. Mit neuen, teils generationsübergreifenden Formaten hat sie das Haus als lebendigen Ort des kulturellen Austausches nicht nur für Besuchergruppen noch interessanter gemacht. Dazu wird sicherlich auch die räumliche Erweiterung mittels Umbau einer ehemaligen Anliegerwohnung beitragen (wir berichteten). Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen spätestens 2022 zum Abschluss kommen.

Gut vernetzt

Dass das Purrmann-Museum grundsätzlich und zukunftsweisend ein gut vernetzter Begegnungsort der Kulturszene ist, lässt sich ebenso an Konzerten, Vorträgen, Führungen, Sonderveranstaltungen und der Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen wie der kürzlich von Maria Leitmeyer und Felix Billeter vom Hans-Purrmann-Archiv München herausgegebenen Neuerscheinung „Stürmische Zeiten – eine Künstlerehe in Briefen von 1915 bis 1943“ (wir berichteten) nachvollziehen.

