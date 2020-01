Bei Demenz unterstützen

Speyer.Demenziell veränderte Menschen brauchen ein hohes Maß an Betreuung. Auf deren Bedürfnisse eingehen und deren Lebensqualität erhöhen, das lernen Teilnehmer der Malteser-Ausbildung zum Betreuungsassistenten. Das Angebot richtet sich sowohl an pflegende Angehörige, an Schwesternhelferinnen und Pflegediensthelfer, die sich weiterbilden wollen, als auch an alle, die sich in der Pflege engagieren wollen. Mit dem Abschluss können die Teilnehmer genauso helfen wie ausgebildetes Pflegepersonal. Betreuungsassistenten unterstützen Demente bei alltäglichen Aktivitäten.

Die Ausbildung zum Betreuungsassistenten setzt sich aus fünf Einzel-Modulen und zwei Praktika zusammen, die in einem Zeitraum von Ende Februar bis Ende Mai absolviert werden können. Während der Ausbildung absolvieren die künftigen Betreuungsassistenten noch ein 80-stündiges Pflegepraktikum und ein 80-stündiges Betreuungspraktikum in einer stationären Pflegeeinrichtung.

Eine Förderung durch Bildungsgutscheine ist möglich, die Malteser geben dazu gerne Tipps. Die Kurse finden in der Diözesangeschäftsstelle der Malteser, Alter Postweg 1, in Speyer, montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr statt. zg

