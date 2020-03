Bei Nichtbeachtung droht Zwang

Speyer.Die Stadtverwaltung hat zum Umgang mit Veranstaltungen im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus eine Allgemeinverfügung herausgegeben. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Fällen, häufig in Verbindung mit Reisen in Risikogebiete und aus besonders betroffenen Regionen. Die Erkrankung Covid-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden.

Nach Paragraf 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Soziales, Arbeit und Demografie vom 13. März wird folgende Allgemeinverfügung erlassen:

Viele Veranstaltungen untersagt

Dazu zählen auch private Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzüge und sonstige Ansammlungen ab einer zu erwartenden Zahl von mehr als 75 Personen im Gebiet der Stadt sind untersagt. Dies bezieht sich sowohl auf solche unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. Der Veranstaltungsbegriff ist dabei grundsätzlich weit zu fassen. Nicht darunter fällt der Besuch von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten sowie von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren.

Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzüge und sonstige Ansammlungen mit einer erwarteten Gesamtpersonenzahl unter 75 haben zwingend die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu den Infektionsschutzmaßnahmen betreffend die Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in der jeweils aktuellen Fassung einzuhalten („Allgemeine Prinzipien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen“, einzusehen unter www.rki.de).

Alle Besucher notieren

Veranstalter haben gegenüber der Stadt Speyer – Fachbereich 2 – Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Große Himmelsgasse 10, (E-Mail: ordnungswesen@stadt-speyer.de), möglichst eine Woche vor Veranstaltungsbeginn diese anzuzeigen und die Einhaltung der oben genannten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts schriftlich zu bestätigen.

Der Veranstalter ist darüber hinaus verpflichtet, Name, Adresse, Telefonnummer/Handynummer und E-Mail-Adresse jedes Besuchers zu ermitteln und für die zuständige Behörde bereitzuhalten. Diese Angaben sind bis vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und auf Verlangen der jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden herauszugeben.

Für den Fall der Nichtbeachtung der Anordnungen wird die Anwendung des unmittelbaren Zwangs angedroht. Durch diese Verfügung wird die Allgemeinverfügung vom 12. März ersetzt. Diese neue Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum Freitag, 10. April. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020