Beide Kirchen haben die Schöpfung im Blick

Speyer.Das katholische Bistum und die Evangelische Kirche der Pfalz folgen dem Aufruf von „Fridays for Future“: Am Freitag, 19. März, findet ein globaler Klimaaktionstag statt, der mit zahlreichen kreativen Beiträgen begleitet werden soll. Als Mitglieder von „Churches for Future“ haben sich Bistum und Landeskirche bereits in der Vergangenheit ökumenisch mit den Zielen der Klimabewegung solidarisiert.

Die Schöpfung zu erhalten und Klimagerechtigkeit zu fordern, sind Anliegen beider Kirchen. In einem flächendeckenden Appell an die mehr als eine Million zugehörigen Christen wurden die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Pfarreien und Gemeinden zur Mitwirkung aufgerufen.

Als Möglichkeiten zum Engagement gibt es sowohl digitale als auch analoge Formate. So können musikalische Darbietungen von Kirchtürmen oder Fenstern aufgenommen werden. Nach der Einsendung unter fsc@bistum-speyer.de werden sie am 19. März zum Klimaaktionstag gebündelt präsentiert. Weitere Formate sind Andachten und Gottesdienste, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Aktionen vorab mitteilen

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen werden Aktionen im öffentlichen Raum vermutlich nur sehr begrenzt stattfinden. Geplante Aktionen sollten bis Freitag, 5. März, an umweltbeauftragter@bistum-speyer.de oder umwelt@frieden-umwelt-pfalz.de geschickt werden, um sie entsprechend sichtbar werden zu lassen. Videos und Fotos können auch gerne nach dem Stichtag noch eingesendet werden – sie erscheinen dann erst am 19. März auf den Seiten von Bistum und Landeskirche. is/lk

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.02.2021