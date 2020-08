Beim Schnuppern Ängste abbauen

Speyer.Die Diakonissen-Pflegeschule Speyer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses ermöglichte beim Erlebnistag Pflege am 12. August einen Blick hinter die Kulissen der Pflegeausbildung.

Bei hochsommerlichen Temperaturen hieß es für die fünf Teilnehmer des Erlebnistages „einen kühlen Kopf“ zu bewahren: Ob Gips anlegen, Blutdruck messen oder Spritzen setzen – alle waren bei den praktischen Übungen mit Begeisterung dabei und fragten interessiert nach. Petra Lehmann und Carolin Ohler, Praxisanleiterinnen der Diakonissen-Pflegeschule, standen den Kleingruppen beim Praxistest mit Fachkompetenz zur Seite. „Es ist so wichtig, gerade in der Pflegeausbildung Hemmungen und Ängste abzubauen. Praktische Übungen in unserem Skills Lab helfen hierbei immens, da diese im geschützten Raum und unter Anleitung erfolgen“, so Carolin Ohler.

Die Teilnehmer konnten darüber hinaus innerhalb einer Führung den Kreißsaal, die Endoskopieabteilung und das Herzkatheterlabor des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses anschauen. Ein Highlight des Erlebnistages war die Besichtigung des Hubschrauberlandeplatzes in luftiger Höhe mit spektakulärem Blick auf den Speyerer Dom.

Ausbildung startet im Frühjahr

Die Veranstaltung war ursprünglich angelegt als mehrtägiges Sommercamp. Bereits 2018 und 2019 fand das bei Schülern beliebte Event statt. In diesem Jahr konnte das Sommercamp aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Hygieneregelungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Um den bereits angemeldeten Teilnehmern trotzdem Einblicke in die Pflegeausbildung zu ermöglichen, wurde der „Erlebnistag Pflege“ konzipiert – mit angepasstem Programm und begrenzter Teilnehmerzahl.

Die Diakonissen-Pflegeschule bildet Pflegefachfrauen und -männer aus. Pro Ausbildungskurs gibt es in der Regel 32 Schüler, die dreijährige generalistische Ausbildung beginnt immer am 1. April und 1. Oktober. Zum 1. April startet zudem der Kurs für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe, dort gibt es 20 Ausbildungsplätze. zg

Info: Informationen zur Ausbildung: www.diakonissen.de

