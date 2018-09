Beruf bietet gute Aussichten

Speyer.Die neue Schule für Physiotherapie der Krankenhaus-Stiftung von den Niederbronner Schwestern öffnen im Oktober ihre Pforten. Dann startet die dreijährige Ausbildung oder das Studium im dualen, ausbildungsintegrierenden Bachelor-Studiengang Physiotherapie.

„Alle 25 Plätze sind vergeben“, freut sich Markus Weber, der Leiter der Schule. Seit April hat er seinen Arbeitsplatz im Sankt-Vincentius- Krankenhaus, da die Schule in den vergangenen Monaten umgebaut wurde. Jetzt fiebert er dem Schulstart entgegen, denn auch sein Team steht.

Der Einzugsbereich der neuen Auszubildenden ist groß: Sie kommen unter anderem aus Ludwigshafen, Landau, Neustadt und auch von der anderen Rheinseite. „Sie sind hochmotiviert“, ist sich Weber sicher, der mit allen Bewerbern Gespräche geführt hat.

Die künftige Tätigkeit erfordere ein großes Maß an Fachwissen über den gesamtem Bewegungsapparat und die Arbeit mit Menschen in Kombination mit einer hohen Sozialkompetenz. „Die Auszubildenden erlernen einen Beruf mit sehr guten Aussichten“, verspricht er.

Das Erdgeschoss im Wohnheim St. Hildegard ist für die Schule umgebaut worden. Letzte Arbeiten laufen noch. Entstanden sind drei Klassenräume, ein Aufenthaltsbereich für die künftigen Schüler sowie die Verwaltungsräume.

Die Klassensäle sind ausgestattet mit höhenverstellbaren Behandlungsliegen, die die Auszubildenden sowohl für praktische Übungen als auch als „Schreibtisch“ nutzen können, erzählt Weber. Derzeit ist er unter anderem damit beschäftigt, Bereiche der Unterrichtsmaterialen auf den neuesten Stand zu bringen: „Wir sind ganz weg von Papier und Fachbüchern“, kündigt er an. Stattdessen sind alle Unterlagen, Patientenbeispiele und Skripte auf einer digitalen Arbeitsplattform zu finden.

Im ersten Jahr werden sie ganztätig in der Schule sein, wobei der Unterricht viel Abwechslung zwischen Theorie und Praxis bieten wird. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sind die Schüler vormittags in der praktischen Ausbildungsstätte und nachmittags in der Schule. zg

