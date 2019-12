Bescherung beginnt später

Speyer.Das Kinder- und Jugendtheater bietet ein Gastspiel in der Heiliggeistkirche an. „Schöne Bescherung“ heißt das Stück mit Axel Pape, das am Mittwoch, 18. Dezember, als szenische Lesung gastiert. Aufgrund der zeitgleichen Speyerer Veranstaltung „Altpörtel in Flammen“ wird der Beginn der Vorstellung auf 20 Uhr nach hinten verlegt. Für all diejenigen, die früher vor Ort sind, stehen die Mitarbeiter mit Glühwein und Gebäck bereit.

Weihnachten steht vor der Tür, alle wollen es besonders gut machen und scheitern mit viel Komik. Doch irgendwo flammt immer ein Funke Hoffnung auf. Axel Pape präsentiert in „Schöne Bescherung“ Weihnachtsgeschichten der renommierten Autoren Alexander Osang und Robert Gernhardt. So entsteht ein emotionales Szenario mit Humor und Tiefgang rund um das Fest der Liebe. Die Geschichten sind mitten aus dem Leben gegriffen und warten alle mit überraschenden Wendungen auf. In ihrem Kampf um Besinnlichkeit geht für die Beteiligten vieles schief, aber manchmal zeigt sich Hoffnung und Menschlichkeit genau da, wo man es nicht erwartet.

Kurze Gedichtpassagen von Rilke bis Ringelnatz verbinden die Geschichten miteinander und spiegeln sie ironisch und poetisch wieder. Musikalische Zwischentöne stammen von Nat King Cole, Pink Martini, Patti Smith und anderen. So entwickelt der Abend seine eigene Weihnachtsgeschichte und schließt mit Humor und Gefühl die Lücke zwischen dem unschuldigen, vorfreudigen Weihnachtsempfinden unserer Kindheit und den modernen Tücken des alljährlichen Weihnachtstrubels. Theaterchef Matthias Folz hat einen Gastauftritt. zg

