Bester Blick auf buntes Feuerwerk

Speyer.Der Südwestturm des Doms, während der Wintermonate normalerweise für Besucher geschlossen, ist am Dienstag, 4. Dezember, und am Mittwoch, 12. Dezember, während des Feuerwerks „Altpörtel in Flammen“ ab 19.30 Uhr geöffnet. Aus 60 Metern Höhe, weit über den Menschen auf der Maximilianstraße, stellen sich der Sternenregen und das Feuerspektakel rund um den mittelalterlichen Stadtturm besonders eindrucksvoll dar.

Eintrittskarten für den Zugang zum Turm können ab heute, 10 Uhr, in der Dom-Info zum Preis von 8 Euro erworben werden. Erhältlich sind die Tickets ausschließlich über den persönlichen Verkauf, Reservierungen werden nicht entgegengenommen. Aus Sicherheitsgründen sind die Eintrittstickets auf 50 pro Abend limitiert. zg

