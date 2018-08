Besuch im Kloster gehört dazu

Speyer.Das Ausbildungsjahr ist vorbei. 20 Schüler der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Sankt Vincentius Krankenhaus erhielten ihr Schulzeugnis. Die 17 Frauen und drei Männer sind nun ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger. Zwölf von ihnen werden künftig im Sankt Vincentius Krankenhaus arbeiten und zwei weitere im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“.

Unter ihnen sind Mimoza Vojvoda und Elena Wagner. Sie sind erleichtert, dass die drei Ausbildungsjahre hinter ihnen liegen und freuen sich auf neue Herausforderungen: Die 24-jährige Vojvoda wird künftig auf der Intensivstation in Speyer eingesetzt, Wagner in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen.

Für Elena Wagner bestand eine erste Herausforderung darin, dass sie während der Ausbildung ein kleines Kind zu versorgen hatte. Martina Wohninsland, die die Schule gemeinsam mit Carmen Ullmer leitet, kennt ihre Situation und hat großen Respekt vor der Leistung der Mutter.

Leistung von Beginn an

„Vor allem die ersten sechs Monate waren hart“, erinnern sich Wagner und Vojvoda. Von Anfang an wurden Klausuren geschrieben und Leistung erwartet. „Wir haben viel gelernt, aber wir haben jetzt auch eine große Verantwortung“, wissen sie. In den Prüfungen, die die Ausbildung beendeten, wurde alles abgefragt, was in den vergangenen drei Jahren gelernt wurde: „Ausruhen und abhaken von bestimmten Inhalten ist nicht möglich“, betont Carmen Ullmer.

Unterstützt wurden die Schüler von Lehrkräften, die den Lehrstoff praxisnah vermitteln. Da gab es viele Inhalte, die geübt werden mussten, aber auch Themen, die sich zum Diskutieren eignen und auf die künftige Arbeit vorbereiten. Praxisanleiter begleiteten sie auf den Stationen, blickten ihnen über die Schulter und gaben wertvolle Tipps und Verbesserungsvorschläge. Und das gute Klima im Kurs half.

Das wird auch durch drei gemeinsam verbrachten Tage im Kloster Esthal gestärkt. Inhalte dieser Seminartage sind etwa Stressbewältigung, ein guter Umgang miteinander sowie andere psychische und soziale Themen.

„Der Beruf liegt nicht jedem“, räumen die Schulleiterinnen Ullmer und Wohninsland ein. Man brauche Interesse, Motivation und Durchhaltevermögen, „denn die Theorie ist schon sehr anspruchsvoll, und der Alltag später auch.“ Ihre Erfahrung ist: „Wer diese Voraussetzungen mitbringt, wird viel Freude am Beruf haben.“ Bernhard Fischer, Verwaltungsdirektor im Sankt Vincentius-Krankenhaus und Mark Lemberger, Verwaltungsdirektor im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ freuen sich vor allem über die zahlreichen neuen Kollegen, die den Häusern treu bleiben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.08.2018