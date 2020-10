Besuch nur im Ausnahmefall

Speyer.Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt stetig an. Auch Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis verzeichnen nun kritisch gestiegene Fallzahlen. Aus diesem Grund hat sich das Sankt-Vincentius-Krankenhaus ab Donnerstag, 29. Oktober, für eine neue, strengere Besucherregelung ausgesprochen. Bernhard Fischer, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses sagt: „Wir bitten alle Patienten und Besucher um Verständnis, dass ab Donnerstag keine regulären Krankenbesuche mehr möglich sind.“

Als katholisches Krankenhaus mit mehr als 500 Mitarbeitern und jährlich über 10 000 stationären und 17 000 ambulanten Patienten fühle man sich verpflichtet, jetzt vorsorgende und proaktive Schutzmaßnahmen zu ergreifen. „Natürlich wissen wir, dass es Ausnahmesituationen gibt, in denen man seine Lieben gerne besuchen möchte“, ergänzt Fischer. Daher sei man bereit, für jugendliche Patienten bis 17 Jahre und für Patienten, die sich in Ausnahmesituationen befinden oder besonders lange stationär behandelt werden müssen, nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen Chefarzt Ausnahmen zu machen.

Telefone jetzt gratis verfügbar

Zudem haben Angehörige von stationären Patienten die Möglichkeit, einmal am Tag von 13 bis 19 Uhr wichtige persönliche Dinge und Nachrichten im begrenzten Umfang am Empfang abzugeben oder abzuholen. Das Krankenhaus bittet darum, dass keine Wertsachen und keine verderblichen Speisen abgegeben werden. Die Tüte oder Tasche ist mit Name und Vorname des Patienten, dem Geburtsdatum und – sofern bekannt – mit der Station, auf der er liegt, zu kennzeichnen. Weiterhin sind jetzt auch alle Telefone in den Patientenzimmern kostenlos freigeschaltet.

Das sind die neuen Besucherregelungen im Detail: Zutritt zum Krankenhaus haben folgende Personen: Notfallpatienten, Patienten mit Terminvereinbarung, eine Bezugsperson eines jugendlichen Patienten (bis 17 Jahre), eine Bezugsperson eines Patienten in einer Ausnahmesituation (nur mit Genehmigung des zuständigen Chefarztes). Eine Begleitperson ist nur bei jugendlichen oder bei besonders hilfsbedürftigen Patienten erlaubt. Sie bedarf ebenfalls einer ärztlichen Genehmigung.

Ein Zutritt zum Krankenhaus ist für Besucher weiterhin nur über den Haupteingang in der Holzstraße möglich. Der Ausgang befindet sich an der Liegendkrankeneinfahrt in der Vincentiusstraße. Dort können auch Patienten und Besucher abgeholt werden. Bitte die Abholzeit vorab persönlich mit den Angehörigen oder mit der Station absprechen.

Weitere Regelungen im Krankenhaus: Maskenpflicht für alle Besucher während des gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus, Maskenpflicht für Patienten in Warte- und Aufenthaltsbereichen, Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu allen anderen Personen. Die Besuchszeit für Angehörige mit Genehmigung ist von Montag bis Sonntag von 13 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr) und es ist nur eine registrierte Besuchsperson pro Patient möglich, die maximal eine Stunde bleiben darf. zg/ab

