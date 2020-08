Betreuung in drei Gruppen

Speyer.Unter dem Motto „Mit Freude und Freunden in einen goldenen Herbst“ bietet die Jugendförderung der Stadt Speyer (Jufö) eine ganztägige Ferienbetreuung für Grundschulkinder in den Zeiträumen vom 12. bis 16. Oktober und vom 19. bis 23. Oktober an.

„Nach dem großen Erfolg und den überaus positiven Rückmeldungen von Kindern und Eltern zum Sommerferienprogramm der Jugendförderung, freue ich mich besonders, dass es auch in den Herbstferien eine abwechslungsreiche und spannende Ferienspielaktion geben wird. Das Angebot ist gerade in der nach wie vor bestehenden Corona-Ausnahmesituation ein echter Mehrwert für die Kinder“, betont Bürgermeisterin Monika Kabs.

In verschiedenen Räumlichkeiten

Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren sind in drei Gruppen insgesamt 63 Plätze vorhanden. Zwei Gruppen werden auf dem Gelände der Walderholung und eine im direkt benachbarten Jugendzentrum „Fiftys“ von je drei Teamern betreut. Täglich von 8 bis 16 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das Bewegung, Ausflüge, Musik, Bastelarbeiten und vieles mehr vereint. So wird immer nach einem gemeinsamen Frühstück in einen aufregenden Tag voller Spiel und Spaß gestartet.

Die Bring- und Abholzeiten sind dabei flexibel gestaltet: von 7.30 bis 8 Uhr sowie von 16 bis 16.30 Uhr. Die Kosten für die Ferienbetreuung liegen bei 55 Euro beziehungsweise mit Ermäßigung bei 30 Euro pro angemeldeter Woche und beinhalten sowohl das Frühstück als auch das Mittagessen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020