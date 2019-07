Bewährtes weiterführen und neue Akzente setzen

Speyer.Im vergangenen Sommer feierte das „Internationale Oldtime Jazz Festival“ sein 25-jähriges Jubiläum und auch in diesem Jahr findet es wieder im schönen Innenhof des historischen Rathauses statt. Mit Tribute to Ella Fitzgerald, Simon & Simon, den Hardt Stompers, den Southwest Oldtime All Stars feat. Trevor Richards und den Greyhound Jazzmen stehen vom 22. bis 25. August wie gewohnt versierte Musiker und exzellente Bands auf der Bühne. Im Dreiklang mit der herrlichen Kulisse sowie pfälzischen Gaumenfreuden vom „Ratskeller“ entsteht die einzigartige Festivalatmosphäre.

Diesem Aspekt will die Stadt künftig Rechnung tragen und deshalb erscheint das populäre Festival ab sofort in neuem Gewand: „Wir wollen die Tradition des beliebten Jazz Festivals fortführen, gleichzeitig aber auch ein breiteres Publikum erschließen. Der neue Name „Jazz im Rathaushof“ und die grafische Neukonzeption bündeln die charakteristischen Eigenschaften, was uns nicht nur die Kommunikation erleichtert, sondern auch eine flexiblere Programmgestaltung ermöglicht“, so der künstlerische Leiter Bernhard Sperrfechter zu den Veränderungen in diesem Jahr.

Mit einer Hommage an die unvergessene „First Lady of Song“ startet das Festival am Donnerstag, 22. August, um 19.30 Uhr: Ella Fitzgeralds Interpretationen des Great American Songbook, ihre Improvisationen und nicht zuletzt ihre pure Lebensfreude begeistern Musikliebhaber in aller Welt und setzen bis heute Maßstäbe. Begleitet von drei hochkarätigen Instrumentalisten lassen die profilierten und unverwechselbaren Sängerinnen Janice Dixon, Nicole Metzger und Julia Nagele die große Zeit des Jazz wieder aufleben.

Die kleinste Bigband der Welt

Handgemachte Musik, das ist der König – das beweisen Simon & Simon aus Großbritannien am Freitag, 23. August, ab 19.30 Uhr. Ihr großes Repertoire umfasst Rock‘n‘Roll, Jazz, Blues, Boogie, Soul, Pop, Country, sowie den Sound von New Orleans – gestern und heute. Hier ist durch eine schnell aufgebaute Beziehung zum Publikum gute Laune von Anfang an garantiert. Man könnte es versuchen, aber ruhig auf dem Platz sitzen zu bleiben, das kommt nicht in Frage. Seit knapp 40 Jahren sind die Hardt Stompers aus Reutlingen in der süddeutschen Dixieland- und New-Orleans-Szene aktiv; bereits zum vierten Mal stehen sie am Samstag, 24. August, ab 11.30 Uhr auf der Speyerer Bühne. Ursprünglich als Lehrerband des Reutlinger Bildungszentrums Nord gegründet, bilden die „Stompers“ mittlerweile sechs handverlesene Jazzer aus den Großräumen Reutlingen, Stuttgart und Karlsruhe sowie dem Bodenseeraum. Sie bevorzugen den klassischen New-Orleans-Stil sowie die Richtung des San-Francisco-Revival der 1950er Jahre. Zum Repertoire gehören außerdem Jazz-Standards der Swing-Ära.

Die Hot Five und Hot Seven Aufnahmen von Louis Armstrong wurden in verschiedenen Besetzungen zwischen 1925 und 1928 aufgenommen und waren reine Studioproduktionen. Satchmo ging nie mit diesen Formationen auf Tour. Die South West Oldtime All Stars haben sich diesem Klassikern des Jazz angenommen und hauchen ihnen am Samstag, 24. August, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit Drummer Trevor Richards neues Leben ein. Musikalisch auf allerhöchstem Niveau und nicht nur für Freunde des New Orleans Jazz ein echter Ohrenschmaus.

Mit viel Raum für Improvisation

Mit den Greyhound Jazzmen klingt das Festival am Sonntag, 25. August, ab 11.30 Uhr aus. Die sechs erfahrenen Musiker aus dem Stuttgarter Raum haben einen spezifischen eigenen Sound entwickelt. Kreativität, Spontaneität und ungetrübte Spielfreude sind die verbindenden Gene der musikalischen Freunde. Ihr Repertoire umfasst traditionellen Jazz der 1920er-Jahre, Dixieland, Swing und natürlich den Blues. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.07.2019