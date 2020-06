Speyer.Nach den kürzlich eröffneten Ausstellungen im Kulturhof Flachsgasse und in der Galerie Kulturraum macht der Speyerer Künstler Klaus Fresenius mit der Werkschau „Frühling wird’s“ den nächsten Schritt in die Normalität. Die Atelierausstellung war ursprünglich für den März geplant, musste jedoch wegen der Corona-Problematik verschoben werden.

Nun öffnet der Künstler sein Atelier in der Zeppelinstraße 22 an den nächsten beiden Wochenenden für Besucher. Jeweils von 14 bis 19 Uhr haben Kunstfreunde an den Samstagen und Sonntagen, 6./7./13./14. Juni, die Möglichkeit, sich an neuen Werken zu erfreuen.

Dazu bieten Aquarelle und Skulpturen des mehrfach ausgezeichneten und überregional geschätzten Künstlers reichlich Gelegenheit. Seine mit Aquarellfarben auf Papier gemalten Kompositionen strotzen nur so vor Energie. Mit teils furiosen Pinselstrichen verleiht Fresenius seinen Menschenbildern eine Dynamik, die sich besonders eindrucksvoll in Läuferpaaren äußert. Bewegung und Grazie wiederum dominieren in Motiven mit tänzerischen Anleihen, die im Ausnahmefall eine ekstatische Steigerung erfahren. Vor allem in diesen Bildern lässt sich eine Besonderheit des Künstlers erahnen, der die Kompositionen immer von links nach rechts aufbaut und niemals an den Ausgangspunkt zurückkehrt.

Menschenpaare auf Alu-Dibond

Ausdrucksstark wie Läufer und Tänzer und dennoch etwas ruhiger wirken teils konsequent zupackende, teils harmonisch einander zugewandte Menschenpaare, die Fresenius als Reproduktion auf Alu-Dibond anbietet. Den Werkblock Malerei fasst der Künstler wie folgt zusammen: „In meinen Bildern passiert immer etwas. Emotionen brechen auf, die sich in Bewegungen voller Energie entladen!“

Variantenreich auch das Spektrum an Holzskulpturen, die ihren Ursprung in Fundstücken am Altrhein, im Pfälzerwald oder in abgelegenen Gebirgsregionen haben. So abwechslungsreich wie die Größe der geschnitzten Figuren sind auch ihre Titel, bei denen sich der Künstler gerne an meist weiblichen Idolen orientiert. Mythologische Anleihen oder Themen aus dem Alltag kommen ebenfalls nicht zu kurz. So können potenzielle Käufer neben der „Schwarzen Venus“ und vielen weiteren Figuren eine elegante „Waldgottheit“, eine bäuerische „Olivenfrau“ oder eine exotische „Nubierin“ erwerben. Die Männerwelt ist unter anderem mit einem „Krieger“ vertreten. Beim Besuch des Ateliers sind die derzeit üblichen Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nase-Maske zu beachten.

