Wahlkampf ins Rathaus getragen

Mitentscheidend für den Erfolg bei der vierten Oberbürgermeister-Urwahl in der Geschichte der Stadt dürfte also die Mobilisierung der Wahlberechtigten sein. Der Wahlkampf hat außergewöhnlich früh begonnen, spätestens seit Aschermittwoch zeigen zumindest die beiden Bewerber der großen Parteien Dauerpräsenz, vor allem in den sozialen Netzwerken, aber auch mit umfangreicher Plakatierung.

„Stein für Stein für Speyer“ hat Hansjörg Eger (54) mit seinem Team seine Kampagne überschrieben. Vor seiner Wahl zum OB hatte er als Rechtsanwalt in Speyer gearbeitet. „Speyer kann mehr“ ist der Slogan von Diplom-Soziologin Stefanie Seiler (34), die seit zwei Jahren 2. hauptamtliche Beigeordnete der Stadt ist. Die Tatsache, dass die Hauptkontrahenten beide an der Verwaltungsspitze tätig sind, hat den Wahlkampf auch ins Rathaus getragen – so auch Kritik an der Arbeit der Dezernate des jeweiligen Kontrahenten.

„Immer eine Radlänge voraus“ steht auf den Plakaten von Irmgard Münch-Weinmann (58), Sozialpädagogin und Justizbeamtin in der Bewährungshilfe. Sie ist seit 2014 Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat und will Speyer zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt machen.

Der 61-jährige Busfahrer Udo Thümmel aus Ludwigshafen bewirbt sich als parteiloser Kandidat, hat aber für die Republikaner im Ludwigshafener Stadtrat gesessen und trat dort 2009 als OB-Kandidat für diese Partei an, die er inzwischen wieder verlassen hat. Thümmel propagiert auf seinen Plakaten, dass dem Bürger mehr Einfluss auf die Politik zustehe. Dafür muss der Bürger am Sonntag aber aktiv werden.

