Bienen-Papst gibt Tipps

Er zeigt typische Besiedler seiner Nisthilfen, wie etwa die Langhornbiene in einer Bambusstange die Ablage der Eier vorbereitet, sich die Nachkommen in den mühsam ausgekleideten Geburtskammern entwickeln. 75 Prozent der nestbauenden Wildbienen bauen ihre Nistplätze in Erdböden aus, wie der Biologe am Beispiel der wachsamen Pförtnerbiene aufzeigt. Sie erkennt ihre Arbeiterinnen allein am Geruch und lässt sonst keinen Fremdling in ihr Erdloch.

Viele Arten der Wildbienen können aufgrund ganz spezieller ökologischer Ansprüche nicht im Wohnumfeld des Menschen existieren, erklärt der Referent. Arten mit einer Bindung an ganz bestimmte Lebensräume können nur erhalten werden, wenn Trockenrasen, Magerwiesen, Dünen, Sandheiden, Felsfluren und Schilfröhrichte geschützt und sachgerecht gepflegt werden. Deshalb plädiert Westrich auch an die Kommunen, gezielt solche Refugien zu erhalten, an Feldrändern oder auch entlang von Brückengeländern. Nur so könnten viele vom Aussterben bedrohte Wildbienen-Arten gerettet werden, darunter auch die von ihm zuhause gefilmte Natterkopf-Mauerbiene.

Info: Weitere Infos unter www.wildbienen-Info.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.03.2018