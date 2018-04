Bild sagt mehr als 1000 Worte

Anzeige

Speyer.Interessante Einblicke in einen wichtigen Abschnitt der deutschen Geschichte ermöglicht seit gestern eine spezielle Ausstellung im Foyer des Landesbibliothekszentrums, die am Mittwochabend eröffnet wurde und bis Samstag, 8. September, zu sehen ist.

Der Titel „Darüber lacht die Republik“ lässt erahnen, dass es sich um eine von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte konzipierte Karikaturen-Ausstellung handelt, in der maßgebliche Protagonisten der Weimarer Republik mit spitzer Feder aufs Korn genommen werden, wobei vor allem Reichspräsident Friedrich Ebert und die jeweils amtierenden Reichskanzler im Fokus der satirischen Kritik stehen. Dank der begleitenden Unterstützung durch die Hambach-Gesellschaft für historische Forschung und politische Bildung informieren zahlreiche Zeichnungen, fantasievolle Installationen und Bildexponate anschaulich über die politische Kultur einer Epoche, in der Unsicherheit, Krisen und politische Feindschaft an der Tagesordnung waren.

„Die Hambach-Gesellschaft habe sich zum Ziel gesetzt, an die Werte des Hambacher Festes 1832 zu erinnern und ihr Erbe zu bewahren“, betonte Vorsitzender Professor Dr. Wilhelm Kreutz bei der Eröffnung der Ausstellung. Nach dem Statement in eigener Sache spannte Kreutz den Bogen vom Hambacher Fest zur Weimarer Republik (1918 – 1933) mit der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland, in der die Karikatur vor allem in den 1920er Jahren mit knapp 80 humoristisch-satirischen Zeitschriften einen regelrechten Boom erlebte.