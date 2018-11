Bildung als Schwerpunkt

Kirchenpräsident Christian Schad will für Transparenz sorgen. © Rothermel

Speyer.Bildung und Finanzen stehen im Vordergrund der Herbsttagung der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer. So will die Synode vom 22. bis 24. November den Haushaltsentwurf für die Jahre 2019 und 2020 beschließen. „Es geht bei dieser Tagung um nichts Geringeres als um die Gestaltung der Zukunft“, sagte Kirchenpräsident Christian Schad gestern. So nenne das Haushaltsbuch „nicht nur die nackten Zahlen, sondern dokumentiert die mit den Geldern geleistete Arbeit. „Wir wollen für mehr Transparenz sorgen“, betonte Schad. Schließlich sei die Evangelische Kirche eine moderne Dienstleistungsorganisation.

Er sei dankbar, dass so viele Menschen mit ihrer Kirchensteuer die Landeskirche bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützten, sagte Schad. „So können wir das dichte Netz der Gemeindepfarrämter erhalten, die Aktivitäten der 402 Kirchengemeinden fördern, die Arbeit der Diakonie und die Aufgaben der gesamtkirchlichen Dienste tragen.“ Zu diesen Aufgaben zähle für eine Kirche der Reformation immer auch die Bildung, sagte der Kirchenpräsident. Deshalb rücke man dieses Thema in den Mittelpunkt der Herbstsynode im kommenden Jahr.

Der Entwurf des Doppelhaushalts sieht für 2018 ein Volumen von 184,4 Millionen Euro (2018. 174,8) und für 2020 von 189,86 Millionen Euro vor. Den Anstieg erklärt Finanzdezernentin Karin Kessel vor allem mit höheren Personalausgaben. Die Tarifsteigerungen im öffentlichen seien außerordentlich hoch ausgefallen. Zudem seien im Etatentwurf zehn zusätzliche Pfarrerstellen eingeplant.

Die Landessynode ist die kirchliche Volksvertretung. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen in den geistlichen, rechtlichen und finanziellen Bereichen der Kirche. red/sin

