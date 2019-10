Bis nach Halloween gibt es Spaß und Spannung

Speyer.Den Abschluss der Festplatz-Saison bildet traditionell die Speyerer Herbstmesse. Diese lockt in diesem Jahr mit 57 Schaustellern von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 3. November, zum mit üppigem Begleitprogramm garnierten Messevergnügen auf die Festwiese.

Unter dem Slogan „Test the Best“ gibt’s am Eröffnungstag von 16 bis 17 Uhr alles zum Schnupperangebot von 1 Euro und so die Möglichkeit, Musik-Express, Breakdancer, Crazy Coaster oder eine der vielen Schlemmereien auszuprobieren. Am Halloween-Donnerstag, 31. Oktober, gegen 21 Uhr, bildet ein Familien-Musikfeuerwerk noch nicht den Messe-Abschluss. Zwar bleiben an Allerheiligen alle Fahrgeschäfte, Verkaufs- und Imbissstände geschlossen, doch am 2. und 3. November geht die 1254 ins Leben berufene Herbstmesse in die Verlängerung.

Bieranstich zur Eröffnung

Den Fassbieranstich im Biergarten der Familie Lemke am Freitag, 18. Oktober, möchte um 18.30 Uhr Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler gerne selbst in die Hand nehmen und der großen Speyerer Schaustellerfamilie 16 sonnige Festtage wünschen. An den beiden Samstagen kommen vor allem die jüngeren Messebesucher wieder auf ihre Kosten: Nach der guten Resonanz in den vergangenen zwei Jahren gibt es wieder jeweils zwischen 15 und 18 Uhr Kinderhelden und Kinderidole zum Anfassen. Für die rund zwei Dutzend Kostüme sucht Marktmeisterin Eva Wöhlert noch ein paar Freiwillige, die sich einen Freipass für ungetrübten Messespaß verdienen wollen. Sie können sich per E-Mail anmelden, über veranstaltungen@stadt-speyer.de.

Am Sonntag, 20. Oktober, 15 Uhr, wird eine historische Führung durch die 774 Jahre alte Speyerer Messe- und Markgeschichte angeboten. Die Zeitreise durch acht Jahrhunderte vermittelt einen Einblick in die Geschäfte der Händler und deren Waren sowie der Schausteller und ihrer Darbietungen. Die Führung beginnt auf dem Geschirrplätzel und endet nach rund einer Stunde auf der Speyerer Herbstmesse.

Kaiser Friedrich II. erzählt bei diesem Rundgang, was sich aus seiner im Juli 1245 erteilten Erlaubnis, eine Herbstmesse in Speyer abzuhalten, entwickelt hat. Tickets zu 12 Euro (Führung inklusive Bratwurst, Getränk sowie kleinem Nachtisch auf der Messe) sind erhältlich im Bürgerbüro Maximilianstraße. Veranstaltet wird die Führung vom Schaustellerverband Speyer in Kooperation mit dem Gästeführer Frank Seidel.

Bei den „Großeltern-Enkelkinder-Nachmittagen“ am Montag, 21. und 28. Oktober, gibt es jeweils von 14 bis 17 Uhr für Omis und Opis in den Biergärten Kaffee und Kuchen für je 1 Euro. Am Riesenrad können sich die Enkelkinder kostenfrei schminken lassen, und an den Fahrgeschäften wird der Preis um 1 Euro reduziert.

Die Werbetrommel rührt die Oberbürgermeisterin für die Weinprobe auf dem Riesenrad: Am Dienstag, 22.Oktober , 18 Uhr, können vier erlesene Weine in einer ganz besonderen Atmosphäre genossen werden. Mit einem Glas Sekt werden die Teilnehmer am Riesenrad empfangen. In den Gondeln werden ihnen zu den Weinen kleine Köstlichkeiten der Speyerer Herbstmesse sowie eine Flasche Mineralwasser gereicht. In diesem Jahr führt Robert Löffler durch die etwa zweistündige Weinprobe. Tickets sind in der Tourist-Information erhältlich-

Die Familientage am Mittwoch, 23. und 30. Oktober, bescheren Besuchern ganztägig halbe Fahrpreise und viele Vergünstigungen an den Verkaufsständen.

Zombies und Einkaufsvergnügen

Mit dem „Zombie-Walk“ am Freitag, 25. Oktober wird das Halloween-Wochenende eingeläutet. Ab 17 Uhr lockt kostenfreies Zombie-Schminken am Riesenrad. Um 18:30 Uhr treffen sich die Zombies am Altpörtel und laufen über die Maximilianstraße zum Festplatz mit Rundgang über die Herbstmesse.

Seine Anziehungskraft wird wohl auch der verkaufsoffene Mantelsonntag am 27. Oktober nicht verfehlen: Nach dem Shoppen lässt sich der Einkaufsbummel von 13 bis 18 Uhr aufs Angenehmste mit einem Besuch auf der Speyerer Herbstmesse verbinden. Besucher aus dem Badischen dürfen auf häufigeren Shuttlebetrieb über die gesperrte Rheinbrücke rechnen.

