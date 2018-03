Anzeige

Speyer.Mit einem feierlichen Pontifikalamt am Sonntag, 11. März, 10 Uhr, erinnert das Bistum Speyer an die Wahl von Papst Franziskus vor fünf Jahren sowie an die Amtseinführung von Karl-Heinz Wiesemann als Bischof von Speyer vor zehn Jahren. Als Oberhirte trägt er die Verantwortung für die Leitung des Bistums, das die Pfalz und den Saarpfalzkreis umfasst und in dem rund 540 000 Katholiken leben.

Ein zentrales Thema seiner bisherigen Amtszeit war die Erneuerung der Seelsorge. Im Anschluss an den Gottesdienst ist laut Bistum in der Vorhalle des Domes ein Umtrunk geplant, bei dem man dem Bischof persönlich begegnen und mit ihm ins Gespräch kommen kann.