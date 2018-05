Anzeige

Speyer.Seit 90 Jahren gibt es in der katholischen Kirche in Deutschland den Beruf des Gemeindereferenten. Aus diesem Anlass feiert die Berufsgruppe im Bistum Speyer bei ihrem Gemeinschaftstag am Freitag, 25. Mai, ein „Geburtstagsfest“ im Priesterseminar St. German.

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hält um 15 Uhr den Festgottesdienst. Im Bistum Speyer sind zurzeit 122 Gemeindereferenten oder -assistenten tätig. Sie arbeiten als Seelsorger in Pfarrgemeinden, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Gefängnissen.

Sie sind tätig in der Notfallseelsorge, in Schulen oder als Referenten für verschiedene Aufgabengebiete im Bischöflichen Ordinariat. is