Speyer.„Wir sind der Speyer-Verein“, unterstreicht der alte und für drei Jahre wiedergewählte Vorsitzende Uwe Wöhlert die Bedeutung des Verkehrsvereins Speyer. Der Vorstand des auf 603 Mitglieder angewachsenen Domstadt-Werbeträgers zog ein überwiegend positives Fazit über das abgelaufene Geschäftsjahr. Neben Judenhof-Betreuung und Sommertagszug bleibt der Schwerpunkt der Aktivitäten die Ausrichtung des 1910 aus der Taufe gehobenen Brezelfestes, das vom 12. bis 17. Juli gefeiert werden wird und bei dem mittlerweile Dirndl und Lederhosen als Outfit omnipräsent sind.

Bei der Hauptversammlung im Schulze-Delitzsch-Saal der Volksbank Kur- und Rheinpfalz lüftete die einstimmig in ihren Ämtern bestätigte Führungsriege das Geheimnis des Brezelfest-Familienspektakels: Zur „Nacht in Tracht“ formieren sich die Teilnehmer am Festsamstag zwischen Dom und Festplatz zu einer (vorgezeichneten) Riesenbrezel. Für alle „Mitbrezler“ gibt’s kleine Überraschungen.

Der Vorstand Vorsitzender Uwe Wöhlert, stellvertretender Vorsitzender Bernd Kopietz. Schatzmeister Steffen Kühn, Kassenprüfer Theo Schmidbauer, Franz Zirker. Beisitzer Franz Hammer, Mike Oehlmann, Frank Scheid. Beirat Roland Brönner, Barbara Gast, Karin Hofmann, Christian Maier, Jürgen Neubeck, Dennis Peterhans, Klaus Steckmann, Thomas Zander. Ehrenvorsitzender Wilhelm Grüner.

In seinem Jahresrückblick dankte Wöhlert allen, die bei der Domnapffüllung zum Bistumsjubiläum an Pfingsten dabei geholfen haben, die 1400 Liter Wein an die Gäste zu bringen. Abermals wurde der Verkehrsverein damit beauftragt und bereits zum vierten Mal zeichnete sich Ehrenmitglied Joachim Bechmann als Projektleiter aus, lobte der Vereinschef.