Bittere Klage am Kreuz von Golgatha

Speyer.Das musikalische Repertoire kennt unzählige Ausdrucksfacetten, um uns am Martyrium des geschlagenen Christus teilhaben zu lassen. Franz Liszt hat mit seiner Kreuzwegmeditation „Via Crucis“ jedoch eine Form gewählt, die eher eine aktive Haltung des Gebets fordert als die des passiven Kunstgenusses. In der Speyerer Kirche St. Joseph schritt das Publikum jene 14 Kreuzwegstationen mit tief empfundener Andacht ab.

Christoph Keggenhoff illustrierte die einzelnen, von herber Kargheit und minimalistischer Expressivität geprägten Szenen von der Peinigung bis zur Grablegung Jesu mit sehr bedacht gesetzten Farbtupfern an der Orgel. Kühne Intervalle und assoziative Tonfolgen bildeten das Grundmuster, über den sich die bittere Klage über das Geschehen auf Golgatha erhob. Bange Pausen und harsche Brüche wurden als dramaturgische Stilmittel eingesetzt und bewirkten radikale Zäsuren. Der Motettenchor Speyer und der Kirchenchor St. Joseph – unter Leitung von Marie Theres Brand – brachten die Erschütterung über den Leidensweg Christi mit glaubhafter Eindringlichkeit zum Ausdruck.

In einigen solistischen Gesangspartien, vor allem aber auch in den Chorsätzen wie in „O Haupt voll Blut und Wunden“ ließen die Vokalisten Betroffenheit spüren und ermöglichten ihren Zuhörern auf diese Weise eine vertiefte emotionale Annäherung. Immerhin: Mit dem letzten Vers leuchtet jene Hoffnung auf, die der Kreuzweg seinen Passanten verspricht. In der kühlen Speyerer Kirche tat das am Sonntagabend richtig gut.