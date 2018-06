Blick auf Hintergründe für Kriege und Flucht

Anzeige

Um Gesundheit geht’s im Fachbereich 3. Yoga, Qi Gong und Entspannungstechniken gehören ebenso zum reichhaltigen Angebot wie einer Ernährungsumstellung dienliche Kochkurse. Nicht fehlen dürfen auch die Lehrgänge für Arbeit und Beruf, wie Grundlagen der EDV, digitale Bildbearbeitung oder Office-Anwendungen.

Auftaktvortrag mit Dr. Florian Pfeil

In ihrem Vorwort der Programmbroschüre macht Bürgermeisterin Kabs auf den Eröffnungsvortrag am Donnerstag, 23. August (20 Uhr, Villa Ecarius), mit Dr. Florian Pfeil aufmerksam. Der Leiter der Fritjof-Nansen-Akademie für politische Bildung spricht zum Thema „Flucht, Migration, Integration“ und die vielfältigen Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auf Anregung des Ausländerbeirates hat die VHS Speyer mit dem Weiterbildungszentrum Ingelheim Kontakt aufgenommen, eine Einrichtung, zu der neben der Volkshochschule und der Musikschule auch die Fridtjof-Nansen-Akademie gehört. Der Leiter dieser Stiftung, Dr. Florian Pfeil, wird neben dem Semestereröffnungsvortrag auch einen Vortrag innerhalb einer zunächst dreiteiligen Vortragsreihe übernehmen.

Während Dr. Pfeil am Mittwoch, 17. Oktober, das Land Eritrea vorstellen wird, werden in zwei weiteren Vorträgen die Länder Syrien (27. September) und Afghanistan (7. November) vorgestellt. Diese Vorträge bieten den Besuchern nach Ansicht der Bürgermeisterin eine gute Gelegenheit, „kompakt“ die wichtigsten Hintergründe für das Zusammenbrechen dieser Länder und für die Flucht ihrer Bewohner zu erfahren.

Um die derzeitigen Fluchtbewegungen zu verstehen, sei auch ein Blick in die Geschichte der Pfalz und selbst in die der Stadt Speyer sehr aufschlussreich. In bewährter Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein der Pfalz werde in insgesamt drei Vorträgen unmittelbar über politische Morde und kriegerische Gefechte in Speyer und die „Inbesitznahme der Pfalz“ durch Bayern 1816 berichtet.

Depression rund um die Geburt

Zwei bewährte Veranstaltungsreihen, die auch seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule stattfinden, werden ebenfalls wieder in diesem Herbstsemester angeboten. Erneut ist die Volkshochschule Veranstaltungsort für die „Tage der seelischen Gesundheit“, die sich dem schwierigen Thema „Depressionen rund um die Geburt“ widmen. Fortgesetzt wird weiterhin die „Filmwoche der Generationen“. In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro und der Stadtbibliothek werden der Film „Die schönen Tage“ – vom Suchen und Genießen der „späten Freiheit“ im Alter – und der Film „Dieses bunte Deutschland“ gezeigt. ws

