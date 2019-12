Blick in den Amazonas

Speyer.Die neue Themenwelt „Amazonas – entdecke die Geheimnisse des Regenwaldstroms“ hat im Großaquarium Sea Life eröffnet. In dem neuen Bereich gibt es einiges zu entdecken. Neben neuen, spannenden Flussbewohnern und einem interaktiven „Living Floor“ wird das Sea Life noch lebendiger. Die Kinder des Diakonissen-Kindergartens hatten jedenfalls sichtlich Spaß beim Erkunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler eröffnete mit dem Durchtrennen des roten Bandes die Welt des Amazonas. Neben Marty und dem deutschlandweit größten Korallenriff sind auch einige bissige, verschriene und farbenfrohe Bewohner ins Aquarium eingezogen. Piranhas, Saugwelse, Feuerschwänze und bunte Diskusfische, die normalerweise im Amazonasstrom zu finden sind, fühlen sich in ihrem neuen Zuhause sichtlich wohl.

Was hat das mit den Mayas zu tun?

In der Themenwelt beschäftigt sich das Sea Life nicht nur mit der Tier- und Pflanzenwelt des Regenwaldes, sondern lüftet auch ein Geheimnis über eine Jahrtausend alte Verbindung. Doch was genau hat der Stamm der Mayas mit dem Amazonas zu tun? Das haben die Kinder, die den neuen Ausstellungsbereich als Erstes erkunden durften, direkt herausgefunden. Denn sie haben in den Becken der Flussbewohner versunkene Maya-Kalender entdeckt, was Rückschlüsse darauf liefern soll, dass sich deren Kultur bis in das Regenwaldgebiet des Amazonas verbreitet hat. Ein Fakt, mit dem wohl keiner der Besucher gerechnet hätte. Auch General-Managerin Christine Leingang sagt stolz über ihre Mitarbeiter: „Durch die Eigeninitiative und das Engagement bei der Umgestaltung konnte die Themenwelt mit neuem Leben gefüllt werden.“

Neben der bereits etablierten virtuellen Erlebniswand können Besucher nun noch aktiver werden. Beim Spiel auf dem „Living Floor“, einer Bodenprojektion, erwecken die Entdecker durch Betreten ein Unterwasserbild. Was die Kinder der Ameisengruppe des Diakonissen-Hauses auch mit vollem Elan taten. zg

Info: Mehr Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

