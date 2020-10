Blick in die Arbeit des Parlaments

Speyer.Auf Einladung von Isabel Mackensen, SPD-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Neustadt-Speyer, gastiert eine Wanderausstellung des Deutschen Bundestages von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, in der Postgalerie. Sie wird an diesem Montag um 15 Uhr von Mackensen eröffnet. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler spricht ein Grußwort.

Die Wanderausstellung informiert über die Arbeit des Parlamentes und will so einen Dialog zwischen Bürgern und gewählten Abgeordneten schaffen. Acht baugleiche Ausführungen ermöglichen die gleichzeitige Präsentation in mehreren Städten.

Auf 21 Schautafeln werden Infos über den Deutschen Bundestag vermittelt. Zudem bieten zwei Computerterminals die Möglichkeit, Filme und den Internetauftritt des Deutschen Bundestages anzuschauen. Zur Mitnahme liegt außerdem eine Vielzahl von Informationsmaterial aus. Betreut wird die Ausstellung von einer Honorarkraft des Deutschen Bundestages, die während der Ausstellungsdauer für Fragen zur Verfügung steht.

Interessierte Besuchergruppen können sich für einen Vortrag über Aufgaben und Arbeitsweise des Parlamentes anmelden. Kontakt: Wahlkreisbüro Speyer, Telefon 06232/6 76 68 66 oder per E-Mail an isabel.mackensen@bundestag.de. mey

