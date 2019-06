Speyer.Warum Sommer und Ferienzeit nicht mal zu einem ganz besonderen „Leseabenteuer-Urlaub“ nutzen, fragt die Stadtbibliothek in einer Pressemitteilung und wirbt für die neue Aktion „,Blind Date‘ mit einem Buch“. Die findet von Donnerstag, 27. Juni, bis einschließlich Samstag, 6. Juli, nämlich erstmals in der Bibliothek in der Bahnhofstraße 54 statt. In Packpapier eingewickelt warten dann aktuelle Romane darauf, von Lesern zu Hause ausgepackt zu werden. Erst da erfährt man, mit welcher Lektüre man es nun zu tun hat.

Einen kleinen Hinweis gibt es vorab aber auf das Genre. So wird verraten, ob es sich um einen Krimi, einen Liebes- oder Fantasyroman handelt. Zudem ist der erste Satz der jeweiligen Erzählung auf dem Packpapier zu lesen. zg/Bild: Stadtbibliothek

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019